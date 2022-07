Crostata ricotta e limone di Benedetta: il dolce più buono e fresco dell’estate. Come farla in pochi minuti grazie alla ricetta veloce. Una torta dolcissima e buona, una ricetta della nostra amata Benedetta Rossi. La torta estiva che può essere consumata sempre e non ha bisogno di essere riposta in frigo.

Ingredienti per una tortiera da 8 persone

Ingredienti per la frolla

2 uova

220 gr di zucchero

350 gr di farina

80 gr di olio di semi di girasole

8 gr di lievito per dolci

Per la farcia

2 uova

120 gr di zucchero

500 gr di ricotta

1 limone

2 ml fialetta all’aroma di limone

40 gr di fecola di patate

zucchero a velo per decorare

Preparazione della frolla

Sicuramente la prima cosa da fare sarà quella di preparare la frolla. Quindi si prende una ciotola e si rompono le uova. Aggiungiamo l’olio di semi ( al posto del burro), poi il lievito per dolci e poi lo zucchero. Mescoliamo bene. Incorporate ora la farina ( setacciata) e un po’ per volta. Una volta che si sarà formato l’impasto di una consistenza più dura, trasferitelo su una spianatoia e cominciamolo a lavorare per ottenere una panetto liscio ed omogeneo.

In generale possiamo dire che l’impasto è pronto quando si l’impasto non si appiccicherà tra le dita. La pasta ora è pronto e non deve essere riposta in frigorifero ( come in genere facciamo per quella classica dato che è fatta con olio e non burro).

Ora infariniamo il nostro ruoto. Dobbiamo stendere la pasta frolla: Infariniamo un pezzo di carta forno e stendiamo 2/3 della frolla. Prendiamo un mattarello e stendiamo fino a creare uno spessore di 3 mm. Mettiamo la pasta frolla in una teglia di 28 cm ( teglia già unta e infarinata). Regoliamo i bordi con un coltello e conserviamo la pasta per le strisce.

Per la farcia

In una ciotola capiente mettiamo ricotta e buccia di limone grattugiata. Cominciamo a mischiare e mettiamo anche la fialetta di aroma a limone, poi le uova e mescoliamo ancora. Ora aggiungiamo la fecola di patate e otteniamo una crema ( se avete un’impastatrice o un frullatore a frusta meglio). Una volta pronta la farcia mettiamo tutto sulla pasta frolla.

Con la pasta frolla avanzata facciamo delle classiche losanghe ( le striscioline). Cuociamo la crostata ricotta e limone in forno ventilato a 170 °C per circa 35 minuti oppure in forno statico a 180 °C per lo stesso tempo. Se avete usato il ruoto con la cerniera facciamo raffreddare la nostra torta e poi rimuovete lo stampo. Una volta fredda spolverate lo zucchero a velo. Continua a leggere i nostri dolci

