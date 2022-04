crostata-sbriciolona-salata:-l’idea-facilissima-e-super-golosa,-pronta-in-pochi-minuti-per-una-cena-veloce

Oggi vi proponiamo una ricetta di Al.ta Cucina davvero partiolare e molto sfiziosa. La Crostata sbriciolona salata, preparata con una frolla al prezzemolo, ripieno di mozzarella, crema di spinaci e patate

Crostata salata, 6 porzioni

Per la frolla

1 cucchiaino sale

200 g farina

1 uovo

100 g burro

15 g prezzemolo

Per il ripieno

1 uovo

400 g spinaci

1 spicchio aglio

250 g mozzarella

350 g patate pulite

q.b. Sale

q.b. Farina di mais

q.b. Olio evo

Crostata salata, Preparazione

Iniziamo preparando la frolla: in un mixer (o a mano) amalgamiamo il burro con la farina e un pizzico di sale. Aggiungiamo un uovo, il prezzemolo tritato e impastiamo fino ad ottenere un impasto omogeneo che lasciamo riposare in frigo mezz’ora. Nel mentre prepariamo il ripieno: lessiamo gli spinaci, li strizziamo bene per togliere l’acqua in eccesso e li frulliamo insieme a un uovo.

Tagliamo le patate a cubetti piccolini (brunoise) e li cuociamo in padella con due cucchiai di olio e uno spicchio d’aglio. Le facciamo rosolare e una volta ben dorate, togliamo lo spicchio d’aglio, le saliamo e le lasciamo raffreddare. Tagliamo la mozzarella a fettine, la tamponiamo con un panno da cucina e la teniamo da parte.

Stendiamo la frolla su una teglia (26 cm) imburrata e facciamo un primo strato con la crema di spinaci, un secondo con la mozzarella e l’ultimo con la patata che andiamo a cospargere con la farina di mais fioretto. Inforniamo a 180° per circa 30 min in forno statico.

