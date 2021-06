Quando proverai questa Crostata Senza Cottura te ne innamorerai, soprattutto perchè grazie alla Crema Pasticcera Light, potrai mangiarla a cuor leggero!

Crostata Senza Cottura

Alzi la mano chi ama le crostate!

IO!!!!!!!

A dire il vero sono una grande fan di tutti i dolci, e se poi sono light, ancora meglio!

In tantissimi mi avete chiesto di preparare una Crostata durante una delle mie dirette sulla mia pagina Instagram.

Siete stati talmente tanti che non potevo assolutamente non accontentarvi!

Ma secondo voi, un pizzico di “TheRedGourmet” non andava a finire in questa ricetta?

Ho deciso così di stupirvi, e presentarvi una golosissima e leggerissima versione di Crostata Senza Cottura con Crema Pasticcera Light e Frutta Fresca.

Dopo essermi consultata con la mia nutrizionista per avere la sua approvazione, ho deciso quindi che questa sarebbe stata la Crostata adatta alla diretta del giovedì sera!

Leggera, golosa, buona, facilissima da preparare e che non prevedere l’ utilizzo del forno: aspetto da non sottovalutare date le infernali temperature di queste giornate!

Se poi aggiungiamo anche il fatto che questa Crostata sia Senza Glutine e Senza Lattosio, allora è proprio il caso di dire che ha tutte le caratteristiche per essere cucinata ed apprezzata da tutti!

Non mi dilungherò troppo in mille preamboli, perchè questa ricetta merita assolutamente di essere letta e cucinata immediatamente!

Per dimostrarti la sua semplicità di esecuzione, ti lascio QUI il link in cui potrai rivedere la Diretta Instagram in cui la preparo!

La Ricetta della Crostata Senza Cottura con Crema Pasticcera Light e Frutta Fresca

Crostata Senza Cottura

Dettagli Tempo di Preparazione 30 minuti Tempo di cottura 10 minuti

Ingredienti per uno stampo da 16 cm 100 gr di Fiocchi di Avena

50 gr di Mandorle

100 gr di purea di Banana

2 cucchiaini di Cacao Amaro

2 cucchiaini di Olio di Cocco

1 tuorlo

15 gr di Maizena

125 gr di Latte di Cocco

aroma al limone

Frutta Fesca a piacere

Procedimento inserisci in un frullatore tutti gli ingredienti per la base della Crostata, ad eccezione dell’ olio di cocco

frulla fino a quando non avrai ottenuto un composto appiccicoso ma lavorabile;

unisci ora l’ olio di cocco e fallo incorporare all’ impasto

con le mani modella la base all’ interno di una tortiera a cerniera di 16 cm foderata con carta da forno

cerca di fare in modo che lo strato sia tutto uguale e che i bordi rimangano leggermente rialzati

una volta modellato tutto, riponi la tortiera in congelatore

Dedicati alla Crema Pasticcera light: in un pentolino versa il latte, il tuorlo, l’ aroma al limone e la maizena e mescola con una frusta a mano

quando la maizena si sarà sciolta accendi il fuoco a fiamma dolce e continua a mescolare fino a quando la crema si sarà addensata

estrai la tortiera dal congelatore, versa la crema pasticcera e livella sulla superficie con l’ aiuto di un leccapentole

guarnisci con frutta fresca a piacere (io ho utilizzato fragole e frutti di bosco) e riponi in frigorifero

La Crostata Senza Cottura con Crema Pasticcera Light e Frutta Fresca è pronta!

Questa mattina, la mia colazione è stata super golosa, proprio come sarà quella che farai tu domani!

Ti aspetto alla prossima ricetta!

Lorenza