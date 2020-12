crostata-senza-forno-ai-due-cioccolati

Ingredienti

250 g cioccolato fondente

250 g cioccolato gianduia

200 g panna fresca

50 g riso soffiato

25 g granella di nocciole

Durata: 45 min Livello: Medio Dosi: 8 persone

PER LA BASE

Fate fondere il cioccolato fondente spezzettato e mescolatelo con il riso soffiato e la granella di nocciole, ottenendo una specie di impasto.

Foderate uno stampo ad anello (ø 22 cm) con la carta da forno, sul fondo e sui bordi, quindi distribuite il composto di riso soffiato in modo da coprire il fondo dello stampo e il bordo, per un’altezza di 2 cm, come fosse un guscio di pasta frolla. Mettetelo a riposare in frigorifero per 30 minuti.

PER LA GANACHE

Tritate il cioccolato gianduia e raccoglietelo in una ciotola.

Scaldate la panna, versatela sul cioccolato e mescolate finché non si sarà sciolto. Attendete che la ganache ottenuta scenda sotto i 30 °C, quindi versatela nel guscio di riso soffiato.

Mettete la torta a consolidare in frigorifero per una notte.

Servitela completando a piacere con nocciole pralinate, intere e spezzettate.