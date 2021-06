crostate:-le-10-migliori-ricette-da-sperimentare-a-casa

La crostata è il dolce della nonna, la ricetta che sa di tradizione con cui tutti, prima o poi, abbiamo avuto il piacere di cimentarci. Una base di pasta frolla friabile e burrosa farcita con marmellate, creme, frutta, cioccolato e chi più ne ha più ne metta: il bello della crostata è che ce n’è una per ogni palato e non occorre assolutamente essere dei pasticceri provetti per sfornarla perfetta e far felici i vostri ospiti.

Sicuramente tra i dolci più diffusi in tutta la Penisola, la crostata è una preparazione molto semplice ma che, come tutto in cucina, nasconde qualche piccola insidia: dopo aver preparato una pasta frolla perfetta non sapete come farcirla e cercate idee nuove e stimolanti? Dimenticate la “classica” crostata alla marmellata e provate queste 10 varianti, non ve ne pentirete.

1. Crostata biscottata al cioccolato

A metà tra una classica crostata alla Nutella e una golosissima torta cookie, la crostata biscottata al cioccolato è una ricetta semplicissima ma di grande impatto e sapore. Un guscio di “semplice” pasta frolla impreziosito con l’aggiunta di pezzetti di cioccolato e poi farcito con crema al cacao e nocciole: il dolce perfetto per chi proprio non può fare a meno di colazioni e merende all’insegna della dolcezza.

2. Crostata ricotta e pistacchio

Se cercate un’alternativa fresca e cremosa alla semplice crostata alla marmellata, questa crostata ricotta e pistacchio potrà davvero stupirvi. Un dolce incredibilmente semplice e perfettamente equilibrato in cui la dolcezza della ricotta incontra il sapore deciso della crema di pistacchio e la consistenza spumosa della panna fresca montata alla perfezione. Un dessert che riuscirà a conquistare anche i palati più esigenti e che sicuramente riproporrete ai vostri ospiti. Ottima anche la variante a base di ricotta e mascarpone con deliziose gocce di cioccolato, perfetta per chi in pasticceria cerca sapori decisi.

3. Crostata morbida alle fragole

Un dessert fresco e scenografico, ideale per la stagione primaverile, la crostata morbida alle fragole è una ricetta sfiziosa che ribalta in un certo senso il concetto di crostata “classica”. La crostata “morbida” si compone di una base soffice e leggera, cotta in un apposito stampo con scanalatura, farcita co un ripieno cremoso a base di ricotta fresca e fragole, impreziosito da qualche fogliolina fresca di menta.

4. Crostata arrotolata

Se in cucina vi piace giocare e sperimentare piatti sfiziosi e scenografici, non potete assolutamente perdere la crostata arrotolata. Una ricetta solo apparentemente difficile, in cui la pasta frolla tirata al mattarello viene prima tagliata a striscioline, poi farcita e infine disposta a spirale: il risultato è una crostata”ricomposta”, incredibilmente genuina e golosa, buona da mangiare e bella da vedere.

5. Crostata morbida al tiramisù

La crostata morbida al tiramisù è un dolce semplice e incredibilmente goloso, nato dall’unione fra una classica crostata e un delizioso tiramisù: un dolce furbo, come lo stampo in cui verrà cotta la base leggermente aromatizzata al caffè, con una crema al mascarpone preparata senza uova e un velo di cacao. Una ricetta sfiziosa, da servire fredda, per una merenda alternativa o una colazione grintosa. Se amate le crostate morbide, allora vi consigliamo anche la variante con cioccolato e nocciole, una ricetta golosa e molto semplice da fare, la cui parola d’ordine è “dolcezza”.

6. Crostata di pesche

Ci piace sperimentare ma amiamo anche i grandi classici, come questa semplice quanto gustosa crostata di pesche, una ricetta semplice e veloce da preparare. Ottima come dessert nei caldi giorni estivi quando le pesche abbondano sulle nostre tavole e profumano le nostre cucine, la crostata di pesche è un tripudio di consistenze e sapori, una ricetta che sa di tradizione e che non passa mai di moda.

7. Crostata con crema pasticcera e cioccolato

Più che una crostata, più che una torta, più di un semplice dolce: la crostata con crema pasticcera e cioccolato è un vero e proprio capolavoro della pasticceria, una sinfonia di gusti e consistenze che non potete non provare. Una pasta frolla all’olio farcita con due creme pasticcere, una bianca e una cioccolato, intervallate da uno strato di biscotti profumati al caffè: se volete stupire i vostri ospiti, non possiamo consigliarvi di meglio.

8. Crostata con crema e amaretti

Più che una variante, un vero e proprio esperimento ben riuscito che ci ha convinti al primo morso: la crostata con crema e amaretti è davvero un’esplosione di sapori e consistenze che non avremmo mai immaginato di poter gustare. Croccante fuori, con un interno umido e delicato, al profumo di mandorle e caffè: un dolce davvero particolare che non smetterete di preparare.

9. Crostata alla frutta primaverile

Per una colazione fresca o un fine pasto delicato, la crostata alla frutta primaverile si presta bene a ogni occasione, purché sia fatta con frutta fresca e con un pizzico di manualità. Uno scrigno di pasta frolla “classica” aromatizzata al limone farcita con una profumata crema pasticcera, fragole, kiwi, mirtilli e lamponi: una ricetta molto semplice, pronta in poche mosse, in grado di mettere tutti d’accordo.

10. Crostata cioccolato bianco e lamponi

Una variante raffinata ma molto semplice da preparare, la crostata cioccolato bianco e lamponi è il dolce perfetto per un fine cena primaverile o per una merenda fresca. La dolcezza della crema al cioccolato bianco, il sapore dei lamponi freschi e la croccantezza delle mandorle pelate che richiamano la fragranza della frolla Milano, stesa sottile per risultare ancora più delicata e amabile al palato. Nella ricetta troverete anche un trucco che vi farà venire l’acquolina in bocca, ammesso che non l’abbiate già.