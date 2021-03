Crostatine di verdure in crema | sfiziose e veloci da realizzare

Crostatine di verdure in crema, sfiziosissima ricetta pronta in pochissimo tempo perfetta per accompagnare antipasti o cenette buonissime.

Crostatine di verdure in crema

Se cercate una ricetta molto carina e scenografica da presentare in tavola,ho quella che fa al caso vostro, le Crostatine di verdure in crema, sfifiosissime verdure miste prima fritte e poi mescolate insieme ad una deliziosa crema besciamella e arricchite con filante mozzarella, il tutto su un friabilissimo letto di pasta frolla, un modo sfizioso per presentare in tavola un piatto gustosissimo, perfetto per ricchi antipasti oppure per accompagnare un buon secondo di carne o pesce, farete un gran figurone ve lo assicuro e la cosa ancora più bella è che si prepara tutto abbastanza velocemente, così da potervi rubare poco tempo, vediamo subito, cosa ci occore e il procedimento da seguire per un risultato super.

Ingredienti per 10 crostatine

Per la frolla

200 g di farina 00

60 g di zucchero

30 g di parmigiano

100 g di burro

2 uova piccole o 1 grande

Per la besciamella

200 ml di latte intero

20 g di burro

20 g di farina 00

1 pizzico di noce moscata

Sale q.b

Pepe q.b

Per il ripieno

2zucchine

1 melanzana

200 g di funghi

2 peperoni

250 g di mozzarella

olio di oliva

1/2 cipolla

100 g parmigiano

Preparazione delle Crostatine di verdure in crema

Per preparare questa bontà, iniziate col preparare la pasta frolla, versando in una scodella gli ingredienti, impastateli insieme e formate un panetto liscio e omogeneo, avvolgetelo in un pò di pellicola trasparente e fatelo riposare in frigorifero circa 30 minuti.

impasto avvolto in pellicola trasparente

Intanto passate alla preparazione delle verdure, lavatele con cura, tagliatele a pezzetti e mettetele da parte, poi in una capiente padella, versate un pò di olio di oliva dorate al suo interno una cipolla finemente tritata, dopodiché incorporate le verdure, aggiustatele di sale e pepe e cuocetele per circa 20/25 minuti a fiamma media.

melanzane e zucchine

Passate alla preparazione della besciamella versando il latte in un pentolino insieme a sale, pepe e noce moscata, riscaldate senza farlo bollire, intanto in un altro pentolino sciogliete il burro e aggiungete la la farina poco alla volta e quando sarà ben amalgamato, aggiungete il latte precedentemente riscaldato poco alla volta, e girate con un frustino per evitare la formazione di grumi, lasciando in cottura fino a che non si sia ben addensato, mettete poi da parte.

besciamella

Riprendete la pasta frolla, stendetela su un ripiano e posizionatela in stampini imburrati e infarinati, bucherellate la base, riempiteli con le verdure e i cubetti di mozzarella e ricoprite con la besciamella e il parmigiano, infornate le crostatine poi in forno preriscaldato in modalità ventilato a 180° per 25 minuti circa, poi sfornate e lasciatele assestare qualche minuto prima di toglierle dagli stampi. Buon appetito.

