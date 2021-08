I crostini con cipolle caramellate e ricotta sono un antipasto davvero particolare, le cipolle caramellate sono sempre un’accoppiata perfetta col formaggio, ma in questo caso il gusto salato e acidulo della salsa di soia completano il quadro conferendo carattere.

Vanno bene in tutte le stagioni, e possono essere il finger food di un buffet o un piatto di entrée anche in un pasto impegnativo, hanno poche calorie e pochi grassi, sono sfiziose e non appesantiscono.

