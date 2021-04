crostini-di-polenta-con-fagioli-speziati-e-verza

La polenta è un piatto gustoso che si presta alla preparazione di svariate ricette, dai piatti unici agli stuzzichini per un aperitivo. La polenta con verza e fagioli speziati può essere servita sia appena fatta, con la polenta calda e cremosa, ma anche fredda saltando in padella la polenta tagliata a striscioline o cubetti.

Si cucina!

Lavate e sbucciate l’aglio, tagliatelo poi a fettine molto piccole. Fate lo stesso con la cipolla, affettandola finemente. Lavate il sedano e preparate una dadolata, poi lavate la verza e tagliatela grossolanamente.

In una pentola a pressione versate poca acqua e aggiungete la verza, facendola scottare per massimo due minuti. Preparate una dadolata con il tofu, poi cospargetelo con il curry. In una padella aggiungete dell’olio, fatelo riscaldare e aggiungete l’aglio, la cipolla e il sedano. Fate soffriggere per alcuni minuti, quindi aggiungete il tofu, fatelo rosolare per alcuni minuti e poi aggiungete la verza e i fagioli. Insaporite con il sale, il curry, il peperoncino, il cumino e il coriandolo, poi amalgamate bene e fate cuocere a fiamma bassa per il tempo necessario.

Prepariamo i crostini di polenta

Per preparare la polenta potete seguire le indicazioni sulla confezione della farina che state utilizzando.

Dopo averlo fatto, versatela in una pirofila ampia e bassa per farla raffreddare. Quando la polenta sarà fredda tagliatela a fette. In una padella fate riscaldare un filo d’olio e sistemate le fette di polenta, facendole riscaldare alcuni minuti per lato.

In un piatto piano adagiate i crostini di polenta, la verza e i fagioli, e servite subito.