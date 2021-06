Per la serie “crostino – mania” oggi ti propongo una versione estremamente gustosa che sono sicura non hai mai provato: Crostino con Cavolo Cappuccio grigliato.

Ho indovinato vero?

Il crostino, come ho già scritto miliardi di volte, è il salva-pasto per eccellenza per quanto mi riguarda.

Un piatto versatile, che si prepara in un batter d’ occhio e che è sempre, e sottolineo il sempre, sfizioso e godurioso!

I più gettonati solitamente prevedono formaggio spalmabile, uova, avocado, pomodoro….oggi invece ne prepariamo uno con il cavolo cappuccio.

Come dici? Non ami il cavolo? Beh, sono sicura che così non lo hai mai assaggiato: ti ricrederai!

La ricetta del Crostino con Cavolo Cappuccio grigliato

Details Tempo di Preparazione 15 minuti Tempo di cottura 10 minuti

Ingredienti 2 fette di Pane tostato

1/2 avocado

1/2 lime

1 cavolo cappuccio

100 gr di Salmone affumicato

olio evo

pepe

sale nero

peperoncino

procedimento Taglia il cavolo cappuccio a fettine sottili e cuocilo per qualche minuto su una piastra rovente;

Una volta ammorbidito, se vuoi, puoi passarlo in forno in modalità grill con un cucchiaino di miele e spezie per una versione agrodolce;

Tosta il pane e spalma su ogni fetta una cremina realizzata frullando avocado, peperoncino, lime e pepe;

Aggiungi il cavolo cappuccio e concludi con una fettina di salmone affumicato;

Servi con una spolverata di sale nero.

