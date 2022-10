L’idea in più per utilizzare il pane non più fresco e fragrante, un riciclo semplice ma buonissimo: crostoni saporiti in due gusti. Una ricetta saporita ed economica, perfetta da preparare quando non si ha voglia di cucinare, o per proporre in tavola qualcosa di sfizioso, caldo e filante; facili e velocissimi, in un paio di minuti i crostoni saporiti saranno pronti da divorare!

Crostoni saporiti

Ingredienti per 8 crostoni

8 fette di pane

100 g di scamorza affumicata

mezza cipolla

2 uova

4 acciughe sott’olio

un cucchiaino di capperi

100 g di polpa di pomodoro

pomodorini ciliegia

un peperoncino verde dolce

foglie di basilico

olio extravergine di oliva

origano

sale

Procedimento

Tagliate le fette di pane e fatele tostare dai due lati, in padella per 5 minuti. Fate rassodare le uova cuocendole per 10 minuti dal bollore, fatele raffreddare sotto ad acqua fredda e tagliatele a fettine. In una padellina fate arrostire 5 minuti i pomodorini tagliati a metà, con un pizzico di sale, e metteteli da parte. Nella stessa padella rosolate la cipolla tagliata a fettine con un filo d’olio, aggiungete la polpa di pomodoro, una foglia di basilico ed un pizzico di sale, e fate restringere per 5 minuti.

Cospargete il sugo di pomodoro con le cipolle su ognuno dei 4 crostoni, aggiungete un’acciuga, qualche cappero, fettine di uova e cubetti di scamorza tagliata a cubetti, infine un giro d’olio ed una spolverata di origano. Negli altri 4 crostoni mettete i pomodorini, il peperoncino tagliato a pezzetti, cubetti di scamorza tagliata a cubetti, e foglie di basilico, un giro d’olio ed una spolverata di origano. Mettete i crostoni saporiti in una teglia ed infornate sotto al grill a 220°C per minuti, fino a che il formaggio si sarà sciolto: traferite in un vassoio ed eccoli pronti da gustare!

ricette dal blog Caos&Cucina

Crostoni saporiti, la ricetta dell’ultimo minuto per il sabato sera. Il trucco per trasformare il pane in croccante pizza scritto su Più Ricette da Catia.

Vito Califano