Crotone – Catanzaro, daspo per il tifoso che lanciò seggiolino in campo

Il Questore di Crotone ha emesso un provvedimento di D.A.SPO., per la durata di 2 anni, a carico di un tifoso di 19 anni, appartenente al gruppo ultras del Crotone. In occasione dell’incontro di calcio “F.C. Crotone – U.S. Catanzaro”, valevole per il campionato di calcio di “Lega Pro-Girone C” 2022/2023 disputatosi lo scorso 13 marzo allo stadio “Ezio Scida”, un tifoso, nel corso del secondo tempo della partita, lanciava dal settore Curva Sud, sul terreno di gioco, un fumogeno già acceso di colore bianco, noncurante delle conseguenze che tale gesto avrebbe potuto provocare agli altri tifosi ovvero ai calciatori ed al personale addetto alla safety presente in campo.

Seggiolino lanciato in campo

Non pago dell’operato, dopo qualche minuto, il giovane si rendeva protagonista di un’ulteriore azione, ancor più pericolosa per l’incolumità altrui, lanciando, sempre dal medesimo settore e sempre all’interno del terreno di gioco, un seggiolino collocato nella predetta Curva Sud. Per tali fatti, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Digos, il giovane tifoso è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per il reato di lancio di materiale pericoloso e, grazie alla conseguente attività svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, è stato emesso il provvedimento del “ Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive “ .

