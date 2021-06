crotone,-scomparso-un-uomo-di-75-anni:-riunione-in-prefettura,-proseguono-le-ricerche

Crotone, scomparso un uomo di 75 anni nella zona boschiva tra Rocca di Neto e Casabona, ove si era recato per cercare origano

Questo pomeriggio presso la Prefettura di Crotone si è tenuto, tramite videoconferenza, un incontro ricognitivo con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dei vari enti coinvolti nelle ricerche del signor Raffele Minniti. Il predetto, di 75 anni e residente a Rocca di Neto, è scomparso ieri nella zona boschiva tra Rocca di Neto e Casabona, ove si era recato per cercare origano, così come riferito dai familiari, con cui la Prefettura, che ha attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, è in costante contatto. Nonostante l’impegno di tutte le forze in campo, anche con l’ausilio di elicotteri, unità cinofile e droni, l’esito è finora negativo. Le ricerche proseguono nella giornata odierna e vi saranno successivi aggiornamenti sul loro stato di avanzamento.