“Crudaiola” Pugliese, la pasta fredda più saporita che c’è: cosa aggiungere per un piatto super. Piatto fresco, pulito e profumato, questo primo piatto è davvero buono e simpatico. Lo potete portare in spiaggia o ad un picnic perché non vi tradirà mai. Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della “Crudaiola” Pugliese

400 g di orecchiette fresche

300 g di patate

100 g di rucola

400 ml di pomodorini

1 spicchio di aglio

Olio evo q. b.

Sale q. b.

Preparazione

Cominciamo dai pomodorini: sciacquiamoli bene e poi con un coltellino teghettato tagliamoli a quattro. Mettiamolo quindi in una ciotola e poi aggiungiamo la rucola e l’olio. Non aggiungiamo ancora il sale altrimenti la stessa rucola cuocerà troppo velocemente. Mettiamo anche qualche scaglia di parmigiano.

Passiamo quindi alle patate. Sbucciamole bene, sciacquiamole sotto l’acqua corrente e poi tagliamole a tocchetti grossi ( qualche patata potete anche tagliarla in maniera più piccola se volete). A questo punto le cuociamo e le facciamo ammorbidire. Diciamo che il tempo sarà di circa 20 minuti anche se tutto dipende dal taglio della stessa patata. Con una schiumarola le togliamo e le facciamo freddare. Non buttiamo via l’acqua. Lasciate un paio di pezzi di patata all’interno dell’acqua e calate la pasta salando l’acqua ( magari bloccate la cottura della patata sciacquando sotto l’acqua corrente)

Scolate quindi la pasta e mette tutto nella bowl dove avete condito i pomodorini, la rucola e le patate raffreddate. Condite con parmigiano o ricotta di pecora salata e buon appettito.

L’articolo “Crudaiola” Pugliese, la pasta fredda più saporita che c’è: cosa aggiungere per un piatto super proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.