Crudelia non è un gran film ma ha una colonna sonora perfetta

Al cinema dal 28 Maggio vuole raccontare la rivoluzione e il cambiamento dell’adolescenza attraverso il business della moda, ma si fa aiutare dalla musica per arrivare dove la regia non riesce

Crudelia è un film pieno di musica, ovunque e per tutto il tempo. Musica originale, composta per il film ma soprattutto musica non originale, una colonna sonora di rock tra il 1965 e il 1970 anche se la storia si svolge principalmente nel 1976. È così pieno di musica perché è proprio dalla musica che trae la sua forza. La sua idea centrale, ovvero che Crudelia De Mon, qui a dispetto del titolo Cruella De Vil (come nell’originale), sia una ribelle, un’anticonformista e per questo invisa al mondo, non sta nel racconto ma sta nella musica. Quel che farà lungo tutto il film non sarà diverso da ciò che di solito fanno gli eroi per affermare se stessi, la musica però fornirà tutta un’altra chiave di lettura anticonformista.

Perché Crudelia non nasce Crudelia, ma semmai Estella, questo il vero nome, bambina rimasta orfana presto e cresciuta come Oliver Twist, cioè da sola con altri due bambini a Londra. Diventata maggiorenne si dà più seriamente al crimine, confeziona e disegna abiti con i quali perpetrare le truffe fino a che non corona il sogno di lavorare in una casa di moda, la più importante, con le sue idee rivoluzionarie. Come molto cinema recente Crudelia mette in scena un mondo che sta cambiando ad opera della controcultura, mette in scena sotto mentite spoglie i sentimenti di un pubblico giovanile in cerca di un racconto di ragazzi contro adulti, di una generazione che vuole cambiare tutto assecondando lo spirito del tempo e che nel farlo si afferma.

Proprio questo racconto di ribellione è la fortuna di Crudelia. La sua capacità di centrare grazie ad un ritmo ottimo quell’idea di rivoluzione, cambiamento e arroganza rock, e di farlo visivamente, tramite la recitazione di Emma Stone (meglio come Estella che come Cruella), il trucco carico e un set di costumi vario e sempre molto in linea con le provocazioni del personaggio. Crudelia è pieno di citazioni ma non da altri film, più da foto di riviste di moda. È tramite quelle ispirazioni e quei referenti che racconta il desiderio di cambiamento. La trama è terribile e piena di problemi, grumi e incongruenze, tutto questo però si scioglie di fronte al gran passo impresso dalla musica, di fronte alle trovate visive e nonostante una durata eccessiva (un classico del cinema ad alta spesa contemporaneo) può conquistare con facilità.

Il sistema va sovvertito. Nello specifico il sistema della moda, stantio e vecchio, in mano ai soliti e refrattario alle idee nuove di Estella. Nella grande casa di moda ha modo di farsi notare ma tutto precipita quando arriva la rivelazione che mette in moto il cuore della trama, quello che dà modo al film di lavorare sul dualismo tra Estella, la ragazza orfana che rubacchia ma sogna in grande e Cruella, la sua altra identità, quella che ha nascosto. Meschina, pronta a tutto, spietata e così determinata a raggiungere i propri obiettivi da calpestare tutto. Ovviamente in Cruella vediamo il futuro personaggio di La carica dei 101, solo che il dualismo che instaura con Estella non ha una ragione d’essere. Non soffre di vera schizofrenia e non è motivato da qualcosa di sufficientemente forte per causare un cambio così repentino. Si potrebbe dire con un po’ di forzatura che il dualismo è causato dall’esigenza che il film ha di avvicinare la sua protagonista al personaggio del titolo.

Non si capisce insomma da dove venga quest’impeto malvagio, si comprende solo che vuole affermare la propria creatività, almeno fino a quando non cambia tutto. Fino a questo punto Crudelia si siede tranquillamente sulle spalle di Il diavolo veste Prada, cioè del racconto di una ragazza un po’ sprovveduta ma dotata, all’interno di una grande casa di moda gestita da una personalità ingombrante, esigente e dai giudizi brutali. Emma Thompson si ritrova praticamente lo stesso personaggio di Meryl Streep per le mani e fa di tutto per non finirle addosso, per trovare una sua strada. Lo stesso è fortissima l’impressione di assistere ad una fotocopia o almeno ad un sequel: la vendetta dell’assistente di Miranda Priestly.

La creazione dell’identità segreta di Cruella, una stilista misteriosa, provocatoria, che compare a sorpresa, rovina le sfilate altrui e impone la sua visione rivoluzionaria, è forse l’idea migliore del film, quella che racconta meglio ciò che realmente gli sta a cuore. Non tanto la vera origine di Crudelia De Mon, cioè Cruella De Vil (quella è solo un’esigenza del marketing), ma la storia di una ragazza che molti altri nei suoi anni voleva cambiare tutto e lo fa senza pietà. Anche per questo stare in bilico su due binari non è chiaro a chi sia rivolto il film (che rimanda al sequel tutta la storia dei dalmata), se ad un pubblico in linea con La carica dei 101, come faceva Maleficent per La bella addormentata nel bosco, o se ad uno più grande, in linea con i temi di ribellismo adolescenziale raccontati.