Cruzamento da Avenida Nelson D’Ávila será interditado a partir desta sexta em São José

Prefeitura de São José dos Campos informou que a interdição deve durar cerca de 30 dias. Cruzamento da Avenida Nelson D’Ávila com a Rua Dolzani Ricardo será interditado

Claudio Vieira/PMSJC

O cruzamento da Avenida Nelson D’Ávila com a Rua Dolzani Ricardo, no Centro de São José dos Campos, vai ficar um mês interditado a partir desta sexta-feira (31). As interdição será por causa das obras de revitalização da Rua 15 de Novembro.

O bloqueio está previsto para acontecer a partir das 8h desta sexta. No trecho vai ser realizada escavações de valas para passagem de dutos e assentamento de caixas das redes elétricas e de dados, além de adequações de drenagem.

Como fica o trânsito?

Para os motoristas que passam pelo cruzamento da Avenida Nelson D’Ávila com a Rua Dolzani Ricardo, há opções de desvios. São elas:

Quem utiliza a Rua Dolzani Ricardo, entre a Rua Humaitá e a Avenida Nelson D’Ávila, terá acesso e saída pela Rua Humaitá

Já quem utiliza a Rua Dolzani Ricardo, entre a Avenida Nelson D’Ávila e Rua Floriano Peixoto, terá acesso e saída pela Floriano Peixoto

Na Avenida Nelson D’Ávila, entre as ruas Francisco Paes e Dolzani Ricardo, o acesso e saída será pela Rua Francisco Paes

Também continua interditado o cruzamento entre as avenidas Nelson D’Ávila e João Guilhermino

A Mobilidade Urbana informou que o local foi sinalizado e equipes vão orientar motoristas.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo