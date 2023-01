Cruzamento nos Campos Elíseos tem interdição programada em Ribeirão Preto; veja rotas alternativas

Bloqueio ocorre no entroncamento das ruas São Paulo e Patrocínio a partir desta quinta-feira (26) para construção do corredor de ônibus da Avenida Saudade. Interdições no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto (SP).

Transerp/PRP

O cruzamento das ruas São Paulo e Patrocínio, nos Campos Elíseos, tem interdição programada para esta quinta-feira (26) em Ribeirão Preto (SP). A mudança no trânsito só não vai acontecer se houver forte chuva.

O bloqueio ocorre por conta das obras de construção de um corredor de ônibus na Avenida Saudade.

Segundo a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp), a orientação é que os motoristas que querem seguir pela Rua São Paulo virem à direita na Rua Ceará, à esquerda na Rua João Ramalho, à esquerda na Rua João Clapp e à direita na Rua São Paulo para seguir o destino.

Já para que está na Rua Patrocínio, a rota alternativa é virar à esquerda na Rua 11 de Agosto e à direita na Rua Anita Garibaldi para chegar à Avenida da Saudade.

Ainda de acordo com a Transerp, os trechos interditados serão liberados apenas para moradores e comerciantes.

Agentes de trânsito estarão no local para acompanhamento dos serviços e do fluxo de motoristas e pedestres.

