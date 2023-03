Cruzeiros levam a alto-mar as emoções de Roberto Carlos, o ‘Xou da Xuxa’ e outras atrações; confira a programação

Doze navios com mais de 15 atrações partirão do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, em março. Tradicional navio do cantor Roberto Carlos, de 81 anos, dará início aos shows a bordo nesta quinta-feira (2)

O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, será o ponto de partida de diversos cruzeiros temáticos no mês de março. O cantor Roberto Carlos, de 81 anos, dará início aos shows a bordo, nesta quinta-feira (2). Ainda neste mês, Xuxa, Luan Santana, Glória Groove, Daniela Mercury e Claudia Leitte se apresentarão em alto-mar.

O Terminal de Passageiros Giusfredo Santini, administrado pelo Concais, receberá 12 navios, com 37 escalas, no mês de março. Confira a programação abaixo:

Roberto Carlos

O Projeto Emoções em Alto Mar, que acontece desde 2005, está de volta após a paralisação das viagens devido a pandemia da Covid-19. Neste ano, Roberto Carlos emocionará os fãs em uma série de shows a bordo do MSC Fantasia. O cruzeiro terá a duração de quatro dias e saíra do Porto de Santos nesta quinta-feira (2).

Luan Santana

Luan Santana, de 31 anos, estará a bordo do MSC Fantasia, do dia 10 ao dia 13 de março, com direito a festas temáticas e programação especial.

Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Jetlag, Gustavo Mioto, Marcos & Belutti, Eme e Vini Netto se juntarão ao cantor em uma grande festa em alto-mar.

Navio da Xuxa

Xuxa Meneghel comemorá o seu aniversário de 60 anos a bordo do navio MSC Fantasia

Xuxa estacionará a sua ‘nave espacial’ no navio MSC Fantasia para comemorar o aniversário de 60 anos dela. Os fãs da artista poderão entrar no cruzeiro no dia 24 de março, no Porto de Santos, para viver três dias em alto-mar.

Além do clássico ‘Xou da Xuxa’, Glória Groove, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Junno Andrade, KLB e Sérgio Malandro farão apresentações especiais. O cruzeiro promete, ainda, oferecer exposições, festas temáticas, gincanas, teatro, filmes e personagens.

Dançando a Bordo

O cruzeiro temático Dançando a Bordo levará os amantes da dança em uma viagem de sete dias no navio Costa Firenze, com embarque previsto para 12 de março pelo Porto de Santos. Uma equipe de 70 profissionais da dança participará da programação em alto-mar.

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus completará 70 anos a bordo. Para comemorar, haverá uma festa com apresentação do grupo InovaSamba. Entre os convidados especiais, também estará a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo.

O g1 entrou em contato com a MSC em busca de mais informações sobre outras atrações, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

