Soltanto pochi giorni fa da Reuters è arrivata la notizia di uno stop ai progetti e alle collaborazioni crypto tanto per VISA quanto per Mastercard. Noi abbiamo sollevato dei dubbi, poi corroborati dalla smentita di VISA. Per quanto riguarda Mastercard invece la smentita è fattuale. Il gruppo infatti si appresta …

L’articolo Crypto: Mastercard si tira indietrl? FALSO! | In Messico ha… proviene da Criptovaluta.it®.

Vito Califano