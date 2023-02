CSN está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 em Porto Real e Volta Redonda

São mais de 100 vagas abertas para estudantes de nível técnico. Inscrição pode ser feira até quinta-feira pela internet. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o Programa de Estágio de 2023. São mais de 100 vagas para estudantes de nível técnico em Porto Real e Volta Redonda (RJ)

Os interessados têm até esta quinta-feira (9) para se cadastrar pela internet. Podem participar do processo seletivo os alunos que estejam no último ano dos cursos técnicos de metalurgia, mecânica, eletromecânica, mecatrônica, automação industrial, eletrotécnica, informática, química, metrologia, administração e logística.

Além de estar matriculado, o estudante precisa ter disponibilidade de quatro ou seis horas diárias nos períodos da manhã ou da tarde. As aulas serão ministradas em formato presencial e contam com experiências práticas, diversificadas e intensas voltadas para o desenvolvimento profissional.

O programa também oferece benefícios como bolsa-auxílio, plano de saúde, plano odontológico, restaurante interno, auxílio-academia, vale-transporte e seguro de vida.

Vittorio Ferla