CTG de São Borja tem reservas esgotadas para a Semana Farroupilha

Faltando seis meses para setembro chegar, a reserva de mesas está esgotada para a Semana Farroupilha do Centro Nativista Boitatá, em São Borja. No total, são 200 mesas pra cada uma das sete noites. A programação terá Os Monarcas, Grupo Rodeio, João Luiz Corrêa, Tchê Barbaridade, Chiquito & Bordoneio, Tchê Garotos e Márcio Corrêa, entre os dias 13 e de 19 de setembro, respectivamente.

Não é à toa que a cidade ganhou o título de Capital Gaúcha do Fandango, e tenho muito orgulho em ter sido o primeiro a lançar essa expressão, numa reportagem na RBS TV, em 2015 (assista abaixo). Em 2019, antes da pandemia, foram mais de 100 bailes em São Borja.

Será que vamos quebrar esse recorde em 2023? Passou da hora do Governo do Estado incentivar essa programação, assim como faz a Paraíba em relação a cidades como Campina Grande, no São João do Nordeste.

São Borja vira a capital do fandango durante a Semana Farroupilha

Vito Califano