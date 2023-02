Inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março, de forma on-line ou presencialmente. Aulas acontecem na sede do Programa, nas Escolas Estaduais Parque dos Sonhos (Bolsão Nove), Schmidt (Centro) e Associação Cultural da Vila Natal. Cubatão abre inscrições para aulas de música, dança e musicalização infantil

Cubatão Sinfonia

O Programa Cubatão Sinfonia está com inscrições abertas para novos alunos e rematrículas dos antigos, em seus quatro núcleos de ensino com aulas de música, dança e musicalização infantil. São oferecidas 200 vagas para estudantes com idade entre sete e 18 anos e também para a comunidade em geral.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março, de forma on-line ou presencialmente e o formulário pode ser acessado pelo link ou na página do programa nas redes sociais. Será necessário anexar ou entregar os seguintes documentos: RG, certidão de nascimento, declaração da escola em que o aluno estuda e comprovante de residência.

Após a inscrição, o interessado receberá uma confirmação do cadastro por e-mail e posteriormente a equipe do Cubatão Sinfonia entrará em contato informando sobre a matrícula. Não há processo seletivo, não será necessário ter conhecimento musical ou nem possuir instrumento musical próprio.

Vagas

Na sede do programa há vagas para aulas de dança, flauta, musicalização infantil, saxofone, violão e percussão. As inscrições acontecem de terça a quinta-feira das 10h às 15h, na Rua Principal, 1016.

Já no núcleo que fica na Escola E.E. Afonso Schmidt, as oportunidades são para os cursos de dança, violão, violino e percussão. O atendimento será na segunda e na quarta-feira, das 14h30 às 16h30. A escola fica na Rua Bernardo Pinto, 94, no Centro.

Na unidade da Escola Estadual Parque dos Sonhos, no Bolsão Nove, há vagas para aulas de dança e violão, tanto para estudantes quanto para a comunidade. O atendimento ocorrerá na terça e na quinta-feira das 13h às 15h. A escola está localizada na Rua Um.

O mais novo Núcleo do Sinfonia na Escola fica na Associação Cultural da Vila Natal. Por lá, as aulas são de dança, clarinete, flauta, saxofone, violão, violino e percussão. As inscrições presenciais acontecem na quarta e na sexta-feira das 10h às 15h. A associação fica na Rua São Francisco de Assis, 70.

