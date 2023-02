Cubatão inicia aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 nesta terça-feira

Idosos a partir de 70 anos, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas poderão receber a dose no município. Vacina bivalente contra Covid-19

A aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 começará a ser aplicada, nesta terça-feira (28), em Cubatão (SP). Idosos a partir de 70 anos, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas poderão receber a dose no município.

De acordo com a Prefeitura de Cubatão, o município recebeu 3.594 doses do imunizante da Pfizer, que estão sendo distribuídas nesta segunda-feira (27) entre as salas de vacina.

A vacinação com a bivalente acontecerá em 12 unidades de Saúde com salas de vacina. Para evitar o desperdício de doses após a abertura dos frascos, as unidades de Saúde Pilões, Vale Verde, Cota 95 e Ilha Caraguatá farão a vacina uma vez por semana. As demais unidades irão ofertar o imunizante de segunda a sexta-feira, sempre das 8h30 às 16h (veja os endereços abaixo).

As pessoas cadastradas no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) da Secretaria de Saúde que se encontram entre os grupos prioritários receberão o imunizante após contato e agendamento da unidade de seu bairro. Responsáveis por pessoas acamadas não inscritas no SAD devem se dirigir a uma unidade de Saúde para requisitar a visita para aplicação da bivalente. A vacinação em instituições de longa permanência será de responsabilidade do Serviço de Vigilância Epidemiológica.

São considerados imunocomprometidos:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou medula óssea;

Pessoas vivendo com HIV;

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides (≥ 20 mg/dia de prednisona ou equivalente por ≥ 14 dias para adultos e ≥ 2 mg/kg/dia por mais de 10 dias para crianças até 10 quilos);

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

Pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias);

Pessoas com doenças renal crônica em hemodiálise;

Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses;

Pessoas com neoplasias hematológicas.

Confira abaixo endereços e dias da semana de cada unidade:

Segunda a sexta-feira:

UBS Vila São José (Avenida Bandeirantes, s/nº);

USF Afonso Schmidt, Área 5 (Rua Manoel Leal, s/nº, Jardim São Francisco);

UBS Jardim Casqueiro (Rua Espanha, s/nº);

UBS Jardim 31 de Março (Rua Antônio Simões de Almeida, s/nº);

USF Jardim Nova República-Bolsão 8 (Avenida Deputado Esmeraldo Tarquínio, s/nº);

UBS Vila Nova (Rua São João, 185);

USF Vila dos Pescadores (Rua Santa Júlia, s/nº);

USF Mário Covas (Rua das Palmas, 128, Vila Natal);

Segunda-feira

USF Pilões (Caminho dos Pilões, 974).

Terça-feira

USF Ilha Caraguatá (Rua Feud Farah, s/nº);

USF Vale Verde (Rua Vereador Paulo Enos, s/nº).

Quinta-feira

USF Cota 95 (Faixa do Oleoduto, s/nº, Pinhal do Miranda).

A Secretaria de Saúde informou que as salas de vacina da USF Morro do Índio e USF Cota 200 não estão em operação.

