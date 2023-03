Para receber a dose, os profissionas devem comprovar o vínculo com a atividade. Cubatão oferece doses da bivalente para trabalhadores da Saúde a partir desta quarta-feira

Joyce Ferreira/Comus

A Secretaria de Saúde de Cubatão (SP) passa a oferecer a dose de reforço da Pfizer bivalente para trabalhadores da Saúde, a partir desta quarta-feira (29). Os profissionas devem comprovar o vínculo com a atividade.

Para receber a dose, é necessário um intervalo de 4 meses desde a última ou esquema inicial completo. As doses da bivalente também estão disponíveis para pessoas a partir de 60 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos, quilombolas, indígenas e população ribeirinha.

Confira os locais de vacinação em cada dia da semana:

Segunda a sexta-feira:

UBS Vila São José (Avenida Bandeirantes, s/nº);

USF Afonso Schmidt, Área 5 (Rua Manoel Leal, s/nº, Jardim São Francisco);

UBS Jardim Casqueiro (Rua Espanha, s/nº);

UBS Jardim 31 de Março (Rua Antônio Simões de Almeida, s/nº);

USF Jardim Nova República-Bolsão 8 (Avenida Deputado Esmeraldo Tarquínio, s/nº);

UBS Vila Nova (Rua São João, 185);

USF Vila dos Pescadores (Rua Santa Júlia, s/nº);

USF Mário Covas (Rua das Palmas, 128, Vila Natal);

Segunda-feira

USF Pilões (Caminho dos Pilões, 974).

Terça-feira

USF Ilha Caraguatá (Rua Feud Farah, s/nº);

USF Vale Verde (Rua Vereador Paulo Enos, s/nº).

Quinta-feira

USF Cota 95 (Faixa do Oleoduto, s/nº, Pinhal do Miranda).

