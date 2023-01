Cubatão, SP, começa a aplicar vacina contra meningite

Imunizante está disponível em 14 unidades de Saúde até o final de fevereiro ao até o fim dos estoques. Cubatão vacina contra a meningite público a partir de 15 anos

A Prefeitura de Cubatão (SP) começou vacinar o público a partir de 15 anos contra a meningite. Os interessados podem procurar uma das unidades de saúde até o final de fevereiro. A vacina Meningocócica C protege também contra a sepse (infecção generalizada).

As UBS vão atender de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, e o público poderá se vacinar também nas ações realizadas aos sábados.

O imunizante faz parte do calendário nacional de vacinação, sendo indicadas duas doses, aos 3 e aos 5 meses de idade e um reforço preferencialmente aos 12 meses de idade. A vacina também estará sendo aplicada em crianças de até 10 anos que não foram imunizadas ou ficaram sem uma dose.

Confira as unidades das UBSs:

UBS Vila São José (Avenida Bandeirantes, s/nº)

USF Afonso Schmidt, Área 5 (Rua Manoel Leal, s/nº, Jardim São Francisco)

UBS Jardim Casqueiro (Rua Espanha, s/nº)

UBS Jardim 31 de Março (Rua Antônio Simões de Almeida, s/nº)

USF Jardim Nova República-Bolsão 8 (Avenida Deputado Esmeraldo Tarquínio, s/nº)

UBS Vila Nova (Rua São João, 185)

USF Vila dos Pescadores (Rua Santa Júlia, s/nº)

USF Ilha Caraguatá (Rua Feud Farah, s/nº)

USF Cota 200 (2ª Passarela da Via Anchieta km 50, s/nº)

USF Vila Esperança-Morro do Índio (Avenida Principal, 4003)

USF Mário Covas (Rua das Palmas, 128, Vila Natal)

USF Pilões (Caminho dos Pilões, 974)

USF Cota 95 (Faixa do Oleoduto, s/nº, Pinhal do Miranda)

USF Vale Verde (Rua Vereador Paulo Enos, s/nº)

