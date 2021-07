Cubetti di frittata con verdure | Il finger food che tutti gradiranno

Cubetti di frittata con verdure, l’antipasto che tutti gradiranno, un cubetto tira l’altro, provate quindi la nostra ricetta.

Cubetti di frittata con verdure Ricettasprint

La frittata si sa che è la ricetta che tutti adorano, pochi e semplici ingredienti per poterla preparare. Questa ricetta è davvero particolare perchè si prepara al forno e con delle verdure squisite e delicate e tutti gradiranno. Noi ve la proponiamo come sfizioso antipasto, perchè dopo la cottura in forno la frittata va tagliata a dadini e servita, ma potete anche proporla come secondo piatto. Scoprite come preparare questa ricetta seguendo i nostri consigli

Potrebbe interessarti anche questa ricetta: Frittata di ricotta con melanzane e pomodorini | Facile e gustosa



Potrebbe interessarti anche questa ricetta:Frittata con lattuga e scamorza | La ricetta anti spreco veloce e gustosa



Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 4 persone

6 uova

60 g parmigiano reggiano grattugiato

un mazzetto di prezzemolo fresco

2 carote

1 peperone

150 g di scamorza

100 g di pomodori rossi

sale fino q.b.

uno spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva q.b.

Cubetti di frittata con verdure: preparazione

Per preparare questa ricetta sfiziosa e invitante, iniziate e pulire e lavare le carote, peperone, pomodori. Questi ultimi li dividete a metà, poi le carote le pelate e tagliatele a dadini. Invece il peperone, eliminate la calotta superiore, dividete a metà, eliminate i filamenti interni e semi.

Cubetti di frittata con verdure Ricettasprint

Potrebbe interessarti anche questa ricetta:Frittata di patate al forno light | La soluzione intelligente



Potrebbe interessarti anche questa ricetta:Sfoglia con frittata di zucchine pomodoro e cipolla | gustosissima

In una padella ampia e antiaderente mettete l’olio extra vergine di oliva, lo spicchio di aglio e fate rosolare un pò, unite i peperoni e le carote e lasciate insaporire per 10 minuti. Poi spegnete e mettete in una ciotola le uova e sbattete bene, unite il parmigiano grattugiato, il prezzemolo lavato e sminuzzato, il sale, le verdure e la scamorza tagliata a dadini. Aggiungete i pomodori, poi mettete il tutto in una teglia antiaderente con un pò di olio extra vergine di oliva e fate cuocere in forno a 180° per 20 minuti, poi sfornate e lasciate raffreddare bene, tagliate a dadini e servite.

Buon Appetito!

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.