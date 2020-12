Cuccìa al cioccolato: il dolce siciliano per Santa Lucia

La cuccìa è un dolce tipico della Sicilia. Si prepara tradizionalmente il 13 dicembre, giorno in cui si festeggia Santa Lucia, patrona della città di Siracusa e di molti altri paesi dell’isola. E’ una specialità sicuramente meno conosciuta rispetto ai celebri cannoli o alla cassata, ma

Il termine cuccìa deriva dal termine dialettale “coccio” che sta per chicco in siciliano e si riferisce alla materia prima utilizzata per prepararlo secondo la ricetta originale, il grano. A questo si unisce una crema di ricotta oppure una crema al cioccolato, come nella versione che vi proponiamo qui. E poi si aggiungono gocce di cioccolato oppure pistacchi o, ancora, cannella e zuccata (zucca candita).

Santa Lucia fa rima con cuccìa

E’ una specialità sicuramente meno conosciuta rispetto ai celebri cannoli o alla cassata essendo un dolce che si preparara il giorno di Santa Lucia soprattutto tra le mura domestiche, anche se non mancano tante pasticcerie siciliane dove gustare la cuccìa.

Per velocizzare i tempi di preparazione si può usare con ottimi risultati il grano che si vende già cotto, servirà al massimo mezz’ora per completare la ricetta.

Cuccìa al cioccolato: la ricetta

Ingredienti

Per preparare questo dolce tipico siciliano vi serviranno: 1 kg di grano cotto, 500 ml di latte, 250 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero, farina 00, cannella, scorza d’arancia grattugiata, canditi.

Procedimento

La prima cosa da fare per preparare la cuccìa siciliana è pulire bene il grano cotto, passandolo sotto l’acqua per eliminare i possibili residui, asciugandolo bene e condendolo con un filo di olio di oliva extravergine per non farlo attaccare.

Il secondo passaggio è preparare la crema al cioccolato. Si inizia facendo scaldare in un pentolino il latte con lo zucchero e aggiungendo in un secondo momento il cioccolato in pezzi. Quando si sarà sciolto completamente, si aggiungono due cucchiai di farina 00 e si continua a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

A questo punto si aggiunge la crema al cioccolato al recipiente con il grano cotto e si amalgama per bene, aromatizzando la cuccìa a poco a poco con la cannella, la scorza d’arancia e i canditi, a seconda dei gusti.

L’ultimo passaggio della ricetta prevede di far riposare il dolce nel frigorifero, magari in porzioni monodose, per circa due ore prima di portarlo in tavola.

È possibile, naturalmente, mangiare la cuccìa anche calda, a seconda dei gusti!

Sfogliate il tutorial con altri consigli per preparare la cuccìa