Cuccia Siciliana, il dolce di Santa Lucia più cremoso e facile che esista, pronto in 5 minuti senza cottura

La ricetta della Cuccia è molto antica e ha origine siciliane. Si tratta di un dolce preparato per il 13 dicembre in onore di Santa Lucia per ricordare la carestia del 1646. In quei terribili anni, infatti, i siciliani speravano e pregavano affinché si mettesse fine alla carestia e alle sofferenze che ne derivavano. Allora la santa fece arrivare a Palermo e a Siracusa delle navi cariche di grano. Siccome tutti erano affamati e non avevano tempo per trasformare il grano in farina, il popolo preferì semplicemente far bollire il grano e condirlo con l’ olio.

Voi eravate a conoscenza di questa antica storia? Ovviamente, nel corso del tempo la ricetta della cuccia è diventata molto più ricca di ingredienti, golosa e dolce. Ma, senza dubbio, l’ingrediente principale resta il grano. Il procedimento è semplicissimo e bastano pochi minuti per preparare il vostro dolce siciliano.

Cuccia Siciliana, Ingredienti per circa 4-5 persone

250 g di grano precotto (così si fa prima)

200 g zucchero

200 g ricotta di pecora sgocciolata

30 g di gocce/scaglie di cioccolato

cannella in polvere q.b.

q.b. ciliegie candite Preparazione Vi consiglio di utilizzare il grano precotto così potrete procedere subito con la preparazione della cuccia. Dunque, in una ciotola versate la ricotta ben sgocciolata, lo zucchero, il grano precotto sgocciolato, un po’ di cannella, le gocce di cioccolato e le ciliegie candite tagliate a pezzetti. Amalgamate per bene tutti gli ingredienti. Se vedete che il composto è molto denso, aggiungete un po’ di latte per farlo diventare più cremoso. Dovrete ottenere una sorta di sorbetto. Infatti, una volta che avete raggiunto la giusta cremosità, fate riposare il composto in frigo per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, servite la cuccia in delle coppette. Per guarnire, potete mettere un po’ di frutta candita in superficie o delle granelle di pistacchio. Sarete pronti per gustare! Leggi anche: Iris al forno, la colazione siciliana da preparare e gustare a Natale

