cucinare-da-chef-per-una-sera:-i-migliori-«meal-kit»-a-domicilio

Risotto alla barbabietola, Cacio e Pepe in Blue’s o Kokua Pokè, non è il menu di un nuovo ristorante ma una selezione di piatti che potreste preparare voi stessi a casa. Perché se in tempi di Covid non si può andare a cena fuori, potete diventare voi gli chef (in modo semplice).

Si chiamano meal kit, ovvero scatole che contengono ingredienti semilavorati e predosati per ultimare le ricette nella propria cucina. È una buona alternativa per chi è sempre deluso dal food delivery, ha voglia di cucinare ma non il tempo per andare a cercare gli ingredienti introvabili né il talento da cuoco professionista.

I meal kit quindi arrivano a domicilio, accompagnati da video ricette di rinomati chef e istruzioni per preparare piatti stellati in pochi minuti. Negli Stati Uniti è una moda diffusa già da tempo quella di ordinare le food box, tra cui quelle di Blue Apron che durante il lockdown ha ricevuto un boom di richieste facendo schizzare le quotazioni della società in Borsa. In Italia è un fenomeno in crescita sempre più apprezzato da chi cerca una cucina di qualità, rapida e d’effetto. Basta un meal kit, dunque, per sentirsi chef per una sera.

Ecco (nella gallery sopra) la nostra selezione dei meal kit distribuiti in Italia per portare in tavola ricette di chef stellati, classici della cucina italiana o sapori di terre lontane.

