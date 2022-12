cucinare-i-biscotti-di-natale-con-i-bambini

I biscotti di Natale fanno parte della tradizione natalizia di molti come la visita del vecchio San Nicola in persona. I biscotti vengono spesso preparati nella speranza del suo imminente arrivo da bambini che sono eccitati al massimo, con ogni sorta di visioni di grandi cose a venire che danzano nei loro occhietti luminosi e brillanti. La preparazione dei biscotti in questi casi può essere un momento di grande legame con i vostri piccoli, ma può anche essere un momento difficile se non si seguono alcuni dei consigli e suggerimenti elencati di seguito.

Se volete fare in modo che cucinare i biscotti e/o le caramelle di Natale con i vostri piccoli sia la migliore esperienza possibile per tutti voi, assicuratevi di farlo in un giorno in cui questa è l’unica cosa che avete in calendario. Non volete affrettare questo momento che non solo è importante per creare un legame con il vostro bambino come genitore, ma è anche un’occasione importante per conservare alcuni preziosi ricordi dei momenti più belli che trascorrerete insieme. È una cosa che volete che i vostri figli guardino al Natale e ricordino di aver fatto con voi e che voi possiate guardare al Natale e ricordare di aver fatto questo con i vostri figli.

Dovete anche assicurarvi che tutti siano ben riposati e ben nutriti prima di iniziare il processo. Questo è importante ora più che mai, poiché conosciamo meglio i pericoli di alimenti, come le uova crude, che sono inclusi nell’impasto dei biscotti e nell’impasto di molti dei nostri dolci e caramelle natalizi preferiti. Non volete mettere a rischio la salute dei vostri figli a causa della tentazione dell’impasto per biscotti crudo.

Assicuratevi che ogni bambino abbia il suo turno con le cose divertenti. Questo include, naturalmente, l’uso del mixer e l’osservazione delle cose che girano, nonché la scelta dei loro preferiti per il prossimo lotto di biscotti. Dovreste anche preparare alcuni biscotti che lascerete dipingere, decorare e con cui giocheranno solo per divertimento e per il loro piacere personale. Questo garantirà qualche sorriso e anche qualche punto a favore della mamma.

Siate pazienti e aspettatevi di sporcare e sporcare. Se potete permettervi un servizio di pulizia una volta all’anno, il giorno dopo la vostra stravaganza di biscotti è il giorno in cui volete spendere. Davvero, non preoccupatevi delle piccole cose. Facciamo piccoli pasticci ogni giorno, non dovrebbe essere uno shock se in un giorno fanno un gran casino. Questo è uno dei motivi per cui è meglio pianificare la preparazione dei biscotti in un giorno in cui il calendario è libero: avrete bisogno di tempo per ripulire il tutto.

Assicuratevi di avere tutti gli ingredienti necessari per ogni singola ricetta prima di iniziare. Questo è molto importante, perché l’impasto dei biscotti non aspetta l’ultimo uovo e i bambini non capiscono bene quando vengono interrotti da un progetto per fare una commissione veloce (e poi, quand’è stata l’ultima volta che siete riusciti a entrare e uscire dal supermercato in meno di un’ora?). Se riuscite a superare tutti i passaggi sopra descritti, dovreste riuscire a navigare senza problemi e a cucinare i biscotti di Natale.