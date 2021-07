cucinare-in-estate:-35-piatti-da-preparare-in-anticipo

Lentamente ci stiamo riappropriando dei ritmi frenetici e dinamici che caratterizzavano le nostre vite prima della pandemia. Tutto sembra uguale e diverso allo stesso tempo: ricette da preparare prima e servire fredde, anche il giorno dopo non è un caso che l’aspetto organizzativo del destreggiarsi tra casa, lavoro e vita sociale è quello che ci mette più a dura prova. Dobbiamo riprendere il ritmo, riabituarci a trascorrere gran parte della giornata fuori casa senza rinunciare tuttavia alle cene in compagnia e agli inviti dell’ultimo minuto. In questo l’estate ci viene in aiuto con ricette che possono essere preparate in anticipo e servite fredde o a temperatura ambiente. Portarsi avanti con la messa a punto dei pasti moltiplicherà le occasioni di socialità e ridurrà i momenti di ansia da prestazione. Abbiamo quindi selezionato per voi 35 piatti da preparare in anticipo, adatti per tutte le occasioni.



