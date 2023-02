Cufa da Baixada Santista arrecada doações para o povo Yanomami; saiba como ajudar

Centra recebe doações de alimentos e água potável. Crianças e adultos indígenas foram encontrados em grave estado de desnutrição e outras doenças. Crianças Yanomami resgatadas em Roraima

Weibe Tapeba/Sesai/Divulgação

A sede da Central Única das Favelas (Cufa) na Baixada Santista se juntou a uma campanha nacional para arrecadar doações de alimentos e água potável para os indígenas Yanomami em Roraima (RR). No território, os povos originários foram encontrados em grave estado de desnutrição.

Para doar, basta entrar em contato com a Cufa pelo telefone (13) 99643-8475 ou se dirigir até o ponto de arrecadação, na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 1350, no bairro Itararé, ou na sede, localizada na Rua Joaquim Barbosa dos Santos, 180, no bairro Japuí, em São Vicente (SP).

Ao g1, o presidente da Cufa na Baixada Santista, Deraldo Silva, de 48 anos, explicou que as arrecadações são enviadas semanalmente a São Paulo (SP), onde são distribuídas em caminhões e enviadas para os Yanomami. Nesta quarta-feira (1), 50 veículos saíram da capital com destino à Roraima.

Silva destacou que, até o momento, mais de 40 toneladas já foram arrecadadas em todo o Brasil. A Baixada Santista já arrecadou quase uma tonelada de alimentos.

Cufa da Baixada Santista arrecada doações para comunidades Yanomami

Cufa Baixada Santista/Divulgação

“Não dá para ficar de braços cruzados diante desse cenário de fome, desnutrição e morte […]. Nesse primeiro momento, nossa resposta é mobilizar para a primeira necessidade, que é o alimento. É superimportante respondermos de maneira contundente para que o impacto diminua. Nos desdobramentos vamos atuando também, de acordo com as demandas que vão surgindo”, afirmou.

SAIBA MAIS:

Quase 100 crianças morreram na Terra Indígena Yanomami em 2022, diz Ministério dos Povos Indígenas

‘A pior situação humanitária que já vi’: os relatos de médico que foi atender os yanomami

Terra Yanomami e o retrato do abandono: desnutrição, surto de malária e frascos de dipirona

Crise Yanomami

Várias crianças e adultos morreram desnutridos e outros estão sendo resgatados para receber atendimento por conta de subnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio na Terra Indígena Yanomami.

Após diversas imagens e relatos de avanço de doenças, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

Criança yanomami de 4 anos internada em hospital de Boa Vista para tratar desnutrição

REUTERS/Amanda Perobelli

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias.

No último dia 25, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

Caminhões com doações saem semanalmente de São Paulo com destino a Roraima

Cufa Baixada Santista/Divulgação

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

valipomponi