Cufa Tocantins arrecada doações para os indígenas Yanomami; veja como ajudar

Ação acontece em todos os estados e tem o apoio da Frente Nacional Antirracista (FNA). População também pode fazer doações em dinheiro através de pix. Cufa lança campanha no Tocantins para ajudar indígenas Yanomami

Uma campanha nacional foi lançada para arrecadar doações que serão destinadas aos povos Yanomami, em Roraima. Em Palmas, é possível ajudar através de um ponto para entrega dos donativos em um shopping da capital. A ação é realizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e a Frente Nacional Antirracista (FNA).

A comunidade Yanomami enfrenta um grave problema de saúde pública devido ao avanço do garimpo ilegal. Aproximadamente 99 crianças morreram por desnutrição, pneumonia e diarreia, em sua grande maioria. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional diante da da crise.

Crianças Yanomami com desnutrição severa são atendidos por equipes do Ministério da Saúde

Condisi-YY/Divulgação

A presidente da Cufa Tocantins Juliana Soares, informou que podem ser doados alimentos não perecíveis, que devem ser deixados em um espaço cedido pelo Palmas Shopping na Praça de Alimentação.

“Tem duas caixas grandes que vão receber essas doações, tanto da região sul, quanto da região norte, como das outras cidades. Quem estiver vindo a Palmas, que esteja doando para ajudar, nesse momento de solidariedade à comunidade”, disse.

Juliana também explicou que as doações podem ser feitas através de quantias em dinheiro, enviadas para um pix da campanha nacional que é o doacoes@cufa.org.br.

“Esse dinheiro vai ser revertido em compra de medicação, que é muito importante nesse momento para a comunidade”, explicou.

A campanha foi lançada nacionalmente na segunda-feira (23) e não tem prazo para terminar. Segundo Pedro Rabelo, da Cufa de Goiás, todas as doações recebidas pela entidade nos estados serão encaminhadas para galpões em São Paulo. De lá, seguem para Roraima para distribuição aos indígenas Yanomami.

“É um momento muito importante para que todos os brasileiros percebam a importância de ajudar o próximo, de não deixar, dentro da nossa casa, uma comunidade passar por essa situação. Então a Cufa abraçou a causa com muita gratidão”, afirmou a presidente da Cufa Tocantins.

Veja como ajudar:

Doações de alimentos: Palmas Shopping – Praça de Alimentação (101 Sul, Rua NSA Conjunto 2, Lote 10 – Plano Diretor Sul)

Doações em dinheiro: Pix: doacoes@cufa.org.br

Vito Califano