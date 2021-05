cuore-alla-crema-con-sorpresa,-la-ricetta-di-natalia-cattelani-per-le-mamme

La ricetta del cuore alla crema con sorpresa è il dolce di Natalia Cattelani da E’ sempre mezzogiorno per la festa della mamma. Un dolce di pasta frolla della bravissima Natalia Cattelani, una torta con crema, savoiardi, sciroppo al limone. E’ una torta a forma di cuore per la mamma che si prepara in poco tempo e in modo semplice. Possiamo preparare la pasta frolla il giorno prima, ma anche la crema, poi completiamo il dolce in poco tempo e mettiamo in frigo. Con gli avanzi di pasta frolla possiamo fare delle roselline, dei rotolini da cuocere in forno, saranno biscotti perfetti. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 maggio 2021, la torta a cuore con la crema.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO NATALIA CATTELANI – CUORE CON CREMA PER LA FESTA DELLA MAMMA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo i tuorli, lo zucchero, mescoliamo con il cucchiaio e aggiungiamo l’amido, mescoliamo e aggiungiamo il latte, lavoriamo tutto a freddo e mettiamo sul fuoco, mescoliamo sempre facendo addensare e cuocere bene la crema. Ma appena arriva a bollore dobbiamo aggiungere il cioccolato bianco a pezzetti, poi proseguiamo la cottura della crema e facciamo raffreddare.

Per la frolla impastiamo la farina con il burro, lo zucchero, le uova, il pizzico di sale, facciamo riposare 30 minuti in frigo avvolta nella pellicola. Stendiamo la frolla con il mattarello. Con uno stampo a cuore ritagliamo la forma, ma se non abbiamo lo stampo lo creiamo ritagliando una teglia di alluminio, quelle usa e getta. Ritagliamo il cuore di frolla disposto già sulla teglia foderata con la carta forno. Stendiamo altra frolla e creiamo i bordi, ricordiamo di imburrare lo stampo. Bucherelliamo la base della frolla con la forchetta. Mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti.

Facciamo raffreddare e spalmiamo nel cuore uno strato di crema. Inzuppiamo i savoiardi con lo sciroppo fatto con acqua, zucchero e limone e disponiamo sulla crema, anche spezzettati. Aggiungiamo le amarene sciroppate, quindi il resto della crema ma a ciuffi. Se vogliamo decoriamo con meringhe piccole, foglie di menta fresca, biscottini di frolla.