cuoricino-della-festa-della-mamma-di-benedetta:-il-dolce-di-pasta-sfoglia-pronto-in-pochi-minuti

Ecco dei dolcetti golosi e perfetti per la festa della mamma: vol au vent dolci, ripieni di una golosa crema al mascarpone e decorati con cuoricini di fragole fresche.

I vol au vent (volo al vento) sono dei più famosi prodotti della cucina francese: piccoli canestrini formati da dischetti di pasta sfoglia sovrapposti, vuoti all’interno, e dal sapore neutro di burro; si possono riempire con ripieni dolci o salati, e servire caldi o freddi, come antipasto o aperitivo.

Riempiti di crema e decorati con cuori di fragole, sono davvero golosissimi, da realizzare anche senza glutine; questi dolcetti con le fragole, facili da preparare in poco tempo, sono perfetti da servire in tante occasioni, a fine pasto, in un buffet di dolci, o per accompagnare il te del pomeriggio, che in tavola donano allegria e un tocco di colore. Semplicissimi da preparare, saranno un successo! Dalla ricetta di Benetta Parodi, abbiamo eliminato le mandorle:

Vol au vent dolci

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia, come preferite (tradizionale, integrale, senza glutine),

o vol au vent grandi, già pronti,

50 gr di confettura di albicocche,

1 uovo,

2 cucchiai di zucchero,

150 gr di mascarpone,

8-10 fragole,

Zucchero a velo qb.

Procedimento

Stendere la pasta sfoglia e ritagliarne dei cerchi del cm di 10 cm, e disporre i cerchi di pasta su una teglia ricoperta di carta forno.

Con un taglia biscotti più piccolo incidere, sui cerchi di pasta sfoglia, un bordo che si alzerà in cottura (occorrerà premere il taglia biscotti più piccolo sulla sfoglia, senza tagliarla).

Spalmare la confettura di albicocche all’interno del cerchio più piccolo, spennellare il bordo con un po’ di uovo sbattuto, e tenere da parte quello che avanza, che servirà per la crema. Cuocere i dischi di sfoglia per 8 minuti a 180°, devono colorirsi un po’.

Con un frullino elettrico montare l’uovo con lo zucchero, aggiungere all’uovo il mascarpone, incorporando a velocità minima.

Tagliare le fragole a forma di cuore: dividere a metà la fragola e tagliare con lo stampo a forma di cuore.



Mettere una abbondante cucchiaiata di crema al mascarpone in ogni sfoglia, decorare con le fragole a cuore. Impiattare e spolverare con lo zucchero a velo.

Potete utilizzare anche una crema diplomatica, preparata con un terzo di panna montata dolce ed due terzi di crema pasticcera, solo panna dolce montata a neve ben ferma.

ricette dal blog Caos&Cucina

