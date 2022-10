cupolette-dei-morti:-il-torrone-morbido-che-si-prepara-in-casa.-il-dolcetti-facili-e-buoni-che-possono-fare-anche-i-bimbi

Il torrone è un dolce molto antico, caratteristico delle festività natalizie e per i defunti. Esistono molte varianti di questo dolce, sia per gli ingredienti che per la forma. Ormai tutto l’anno è possibile acquistare e gustare il torrone. Di seguito andremo a preparare il torrone al gusto di gianduia e caffè e cioccolato bianco, utilizzando uno stampo di silicone, diviso in sei cupolette e/o semisfere, in modo da ottenere delle generose monoporzioni.

Ingredienti:

250 gr di cioccolato fondente

150 gr di cioccolato bianco

150 gr di cioccolato al latte

120 gr di crema spalmabile bianca

120 gr di crema spalmabile gianduia

250 gr di nocciole

Procedimento:

Sciogliere a bagnomaria e/o nel microonde 200 gr di cioccolato fondente, con l’aiuto di un pennello per dolci, rivestire le pareti interne dello stampo in silicone. Mettere lo stampo in frigo per trenta minuti.

Nel frattempo, tostate e fate raffreddare le nocciole.

Trascorso questo tempo, sciogliete il cioccolato bianco, unitelo alla crema spalmabile bianca e a metà delle nocciole, e versatelo in tre semisfere,

ripetete la stessa operazione con il cioccolato al latte, aggiungendo anche la ½ tazzina di caffè.

Mettete in frigo per un’ora. Infine sciogliete il restante cioccolato fondente, e ricoprite le sei superfici, che diventeranno le basi del torrone. Mettete ancora una volta in frigo e lasciate riposare per almeno tre ore, Sformate, decorate a piacere e servite.

Vittorio Ferla