Curada do câncer no cérebro, youtuber ‘Careca TV’ cursa faculdade e traça planos para o futuro

A jovem Lorena Reginato, de Bauru (SP), hoje tem 19 anos e muitas histórias para contar. A mais bonita delas, e que comoveu a web há pelo menos sete anos, é sobre a luta contra o câncer no cérebro, vencida em 2017. Aos 19 anos e curada do câncer, Lorena, do Careca TV, mora em Bauru (SP)

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

A youtuber de Jaú (SP), que atualmente mora em Bauru (SP), Lorena Reginato, de 19 anos, conhecida como “Careca TV”, tem muitas histórias para contar. A mais bonita delas e que comove a web há pelo menos sete anos é sobre a luta contra o câncer no cérebro, vencida em 2017.

Foi em 2016, aos 12 anos, que a menina criou o canal no Youtube e “se entregou” ao sonho antigo de gravar vídeos. No primeiro publicado, que marcou a estreia da menina na plataforma, Lorena esbanja carisma e bom humor, o que conquistou internautas em pouco tempo. Tanto que, não demorou em bater a meta de um milhão de inscritos.

Lorena, da Careca TV

Reprodução/TV Tem/ arquivo

A ascensão de Lorena na internet ocorreu de forma natural, assim como a recuperação de sua independência. Hoje, a jovem mora em Bauru (SP), cursa faculdade de produção audiovisual desde o ano passado e leva uma vida completamente diferente, se comparada à rotina de quando ainda frequentava os hospitais mensalmente ou, até mesmo, diariamente.

Ao g1, Lorena explicou que as demandas dessa “nova vida” e os compromissos da graduação e trabalho atrapalham o rendimento com o canal, mas garante que a sua maior realização pessoal é o sucesso de seus vídeos.

Lorena Reginato, menina da Careca TV, entrou para a faculdade em Bauru (SP)

Arquivo Pessoal/Arte g1

“Eu quero me organizar para voltar, mas por enquanto está difícil porque eu trabalho de manhã, à tarde faço minha reabilitação e à noite vou para a faculdade. Aí eu chego cansada, mas vou conseguir”, enfatiza.

Contudo, os sonhos de Lorena não param por aí. Ao contrário, ela ainda idealiza abrir a própria produtora, para seguir no ramo em que está se especializando com a graduação, além de se recuperar 100% das sequelas do câncer.

No primeiro vídeo do canal Lorena falou sobre sua luta contra o câncer

Careca TV / Youtube/Reprodução

Em relação ao estado de saúde, a jovem explica que faz reabilitação todos os dias, com hidroterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, mas, no geral, considera que já superou os principais obstáculos.

Demora no diagnóstico de câncer

Aos 11 anos, Lorena, que atualmente mora em Bauru, começou a se queixar para os pais de dores nas costas, na cabeça e tontura

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

Aos 11 anos, Lorena começou a se queixar para os pais de dores nas costas, na cabeça e tontura, o que, para os familiares, significou, no primeiro momento, sintomas relacionados à primeira menstruação.

“Ninguém vai pensar que uma dor nas costas pode ser um tumor na cabeça. Minha mãe achou que eu iria menstruar, porque os sintomas vão de corpo para corpo. A dor de cabeça continuou e meu pai me levou no médico, que orientou que eu fizesse exames”, afirma.

Na época, Lorena passou em consulta com um médico que a diagnosticou com enxaqueca. Contudo, mesmo com os remédios, a dor persistiu e a jovem começou a ter problemas na visão.

Lorena, do Careca TV, foi diagnosticada com câncer aos 11 anos

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

A descoberta da explicação para o problema de visão só veio meses depois, quando Lorena soube que o aumento do tumor no cérebro comprimia o nervo óptico.

“Eu falava ‘estou ficando vesga, gente’. Um dia fomos a praia com o meu avô, que é neuroclínico, que pediu que eu passasse com o médico especialista em visão. Foi questão de três dias depois que eu passei pelo médico para ele solicitar minha internação. Me encaixaram com urgência e eu operei”, explica.

Lorena, moradora de Bauru criadora do “Careca TV”, tatua datas das cirurgias e comemora “nova chance para a vida”

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

A primeira operação para retirada de uma “água” em excesso na cabeça, que na medicina é chamada de hidrocefalia, foi realizada no dia 9 de março de 2015. Já na segunda, realizada no dia 14 de março do mesmo ano, retirou o tumor. No total, a jovem possui três cicatrizes.

“Tenho até tatuagem porque a gente comemora. É uma data reflexiva, minha mãe costuma falar que é meu segundo aniversário. Tive outra chance para viver”, reflete.

Fiorella, mãe da Lorena, durante entrevista para TV TEM em 2016

Reprodução / TV TEM

A operação foi um sucesso, mas Lorena teve um quadro de mutismo cerebelar, uma complicação rara associada a cirurgias, que acontece com maior frequência em crianças, o que comprometeu a fala e alguns movimentos do corpo da jovem.

“Foram 45 dias sem falar, e era frustrante não conseguir, então eu gritava. A primeira vez que eu sorri, pela primeira vez depois dessa cirurgia, foi quando vi meu irmão. E assim fui evoluindo, saí da maca e fui para a cadeira. Com o tempo, meus movimentos foram voltando. Um dia mexi o dedo e depois o braço. O que sempre me ajudou foi a minha família”, se emociona.

Além de ter que lidar e aceitar as mudanças em seu corpo após a operação, ela ainda teve que enfrentar um longo tratamento oncológico: foram 48 sessões de quimioterapia e 34 de radioterapia.

“A gente levou com ironia. Nunca minha família me tratou como a doente. Quando eu não me mexia, meu irmão sabia que eu gostava de vídeos, então ele sempre colocava para eu assistir. Eu já estava melhor, então era bem legal. Meu irmão largou a escola para ficar comigo”, lembra.

Melhora progressiva

Lorena, que atualmente mora em Bauru, faz hidroterapia desde o pós-cirúrgico para retirada do tumor

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

“A primeira coisa que consegui dizer meio robótica foi ‘eu te amo’ para a minha mãe”. É com essa frase que Lorena lembra os primeiros sinais de melhora na voz e nos movimentos.

Com o tempo, a jovem passou a levar a condição com bom humor. O riso, que sempre foi uma marca característica da menina, permaneceu mesmo durante o período difícil no tratamento oncológico.

Entre esses momentos, Lorena rememora um dia em que estava no carro com os pais e o vidro estava aberto. Por isso, brincou: “eu estava careca, só tinha três fios de cabelo e disse para eles ‘fechem o vidro, não estão vendo que meus cabelos estão voando”.

A notícia da cura veio em 2017, dois anos após a cirurgia. “Foi um alívio. Foram quase 2 anos assim e isso foi muito chato. O médico falou que minha saúde estava perfeita e que deu tudo certo”, disse a youtuber em entrevista ao g1 naquele ano.

Lorena Reginato do Careca TV mostra, em entrevista à TV TEM, novo visual após tratamento de câncer

A melhora foi progressiva, mas não linear, conforma a jovem. Por muitas vezes Lorena afirma que pensou em desistir, devido à rotina de consultas médicas, mas foi a criação do canal no YouTube, paralela ao apoio da família, que a deu forças para seguir em frente.

Careca Tv

O canal do Youtube foi criado por Lorena em um momento difícil do tratamento contra o câncer, como ela lembra. Ela conta que sempre sonhou em ter um canal para fazer vídeo das partidas dos jogos que gostava. Dessa forma, o canal serviu como “respiro” e “válvula de escape”.

Com ajuda do irmão, o primeiro vídeo foi postado. A maior surpresa, de acordo com Lorena, foi ver que, não somente sua família a apoiava, mas diversos internautas, colegas e até famosos enviam mensagens motivadoras que a ajudaram na confiança de prosseguir com a ideia do canal.

Lorena, do Careca TV, conta como ter o canal foi importante para sua recuperação

Em seu primeiro vídeo, Lorena explica que tem a voz pausada e fragilizada devido ao tratamento do câncer. Antes de inaugurá-lo, Lorena já havia perdido todos os cabelos por conta do tratamento e foi assim que surgiu a inspiração para o nome do canal, batizado de “Careca TV”.

Na maioria dos vídeos que gravava, a jovem aparecia com uma touca do personagem Jake, do desenho “Hora de Aventura”, o que tornou a sua marca registrada, além do bordão “carecas e cabeludos”. O vídeo que teve tamanha repercussão foi gravado no quarto dela, que virou praticamente um estúdio improvisado de gravação.

Desafios

Desafios na vida de Lorena, a Careca TV, foram superados com ajuda da família

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

Os desafios na vida de Lorena não se resumem apenas ao câncer. Ao contrário, a menina por diversas vezes precisou lidar com despedidas definitivas e notícias desagradáveis. Entre elas, a youtuber destaca a separação dos pais, a perda da avó e da prima.

“Também em relação aos anos de câncer, que pareciam que nunca iriam acabar. Muitas vezes eu me revolto e fico triste com a minha situação. Mas, o que eu posso fazer já estou fazendo, então eu preciso esperar. Com tudo o que passei, eu aprendi que é necessário paciência. Aprendi também que é importante tirar o lado bom das coisas ruins que nos cercam”, conclui.

Além disso, o sucesso repentino de Lorena no youtuber foi alvo de hackers, em 2016, quando retiraram da internet os dois vídeos que ela tinha postado. Mesmo assim, à época ela recomeçou do zero e garante que voltará com as gravações em breve.

Criadora da Careca TV é alvo de montagem de ‘hater’ na internet

A história de Lorena, repleta de “altos e baixos” é referência para diversas crianças, adolescentes e até adultos. Por isso, com tantas mensagens de carinho que recebe, conta que consegue perceber que inspira muitas pessoas.

“Fico extremamente feliz com isso porque estou apenas sendo eu e de certa forma ajudando alguém”, expõe.

Aos que enfrentam a mesma situação, Lorena reforça que procura incentivá-los a manter a esperança da cura acesa, e a levar a vida de forma leve.

“Diria que por mais que seja difícil e pareça que tudo vai dar errado, mantenha a esperança, porque no fim tudo dará certo. Então leve tudo na leveza, faça piadas, se divirta. Sei que é difícil, mas o que podemos fazer para mudar a situação já está sendo feito, use essa situação temporária, e aprenda a valorizar os momentos da vida que antes passariam despercebidos”, finaliza.

Aos 19 anos, Lorena, do Careca TV, faz faculdade em Bauru e coleciona memórias

Lorena Reginato /Arquivo pessoal

