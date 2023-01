Cursinho popular gratuito da Faculdade de Medicina de Marília está com inscrições abertas

São 60 vagas para alunos que atendem as exigências do edital. Aulas, ministradas por alunos de medicina, são realizadas entre 18h e 22h15. Cursinho popular da Famema está com inscrições abertas, em Marília (SP)

Divulgação

As inscrições para o processo seletivo de admissão para o curso popular da Faculdade de Medicina de Marília (Famema) estão abertas até o dia 1º de fevereiro. A prova será no sábado, 4 do mesmo mês.

Para se candidatar, o interessado deve fazer a doação de no mínimo um quilo de alimento não perecível, que será posteriormente doado para instituições de caridade da cidade.

O curso é um projeto de extensão universitária com participação de acadêmicos da Famema, através de trabalho voluntário, em parceria com o Diretório Acadêmico Christiano Altenfelder (Daca).

O curso é gratuito e as aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, entre 18h e 22h15, nas dependências da Famema. Dezenas de estudantes que fizeram o curso foram aprovados em universidades públicas nos últimos anos.

A prova de admissão, composta por 50 questões de múltipla escolha, será aplicada das 8h às 12h, no Colégio Criativo do Jardim Tropical.

Serão classificados os 60 primeiros colocados que atenderem as exigências socioeconômicas exigidas:

Possuir renda média familiar per capita menor ou igual a um salário-mínimo e meio, tomando como referência a 1ª faixa de piso salarial vigente no estado de são paulo;

Ter concluído ou estar matriculado no ensino médio em escola pública;

Estudantes que concluíram ou estejam cursando o ensino médio em escolas particulares, desde que possuam bolsa integral ou o valor máximo da bolsa oferecida pela instituição.

O edital completo do processo seletivo e as inscrições que deverão ser feitas exclusivamente pela internet.

