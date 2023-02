Cursinho pré-vestibular da Unesp Rio Claro tem seleção para 80 vagas; saiba como se candidatar

Processo seletivo do ‘Metamorfose’ tem avaliação de documentos para análise socioeconômica. Veja quem são os grupos prioritários na seleção. Unesp de Rio Claro tem cursinho pré-vestibular gratuito

Divulgação

O cursinho pré-vestibular Metamorfose, da Unesp de Rio Claro, abriu inscrições em processo seletivo para 80 vagas, nesta segunda-feira (6). (Veja abaixo como se inscrever).

Quem pode se inscrever

Confira aqui o edital do processo seletivo

As vagas serão ocupadas, preferencialmente, por:

pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica

minorias étnico-raciais

pessoas LGBTQIA+

pessoas com deficiência

pessoas que tenham estudado em escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas privadas.

O processo seletivo será realizado em etapa única, classificatória, de avaliação dos documentos para análise socioeconômica.

Como se inscrever no processo seletivo

O candidato pode fazer a inscrição on-line preenchendo o formulário que estará disponível até 18 de fevereiro.

Veja aqui os documentos necessários para a inscrição

Também é possível fazer a inscrição presencial de 13 a 17 de fevereiro na Unesp (Avenida 24 A, no 1515, bloco didático, sala 41 (próxima à biblioteca), de segunda a sexta-feira no período, das 19h às 22h. No dia 18 de fevereiro, a inscrição pode ser feita das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O resultado da primeira chamada sai no dia 22 de fevereiro e a matrícula deve ser feita no dia 4 de março.

As aulas começam dia 6 de março, mas haverá revisões de temas referentes a todas as disciplinas de 27 de fevereiro a 3 de março.

