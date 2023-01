Cursinho pré-vestibular da USP tem inscrições abertas em Ribeirão Preto, SP; veja como participar

São oferecidas 70 vagas para estudantes de baixa renda que pretendem prestar provas como ENEM, Fuvest e Vunesp. Inscrições também estão abertas para professores. Veja abaixo como se inscrever em cursinho popular

Reprodução/RBS TV

O cursinho pré-vestibular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto (SP) está com inscrições abertas para dois processos seletivos.

Ao todo, são oferecidas 70 vagas para estudantes de baixa renda que vão prestar provas como a do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Fundação Universitário para o Vestibular (Fuvest) e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Também podem se inscrever candidatos que pretendem atuar como professores de disciplinas como matemática, física, geografia, inglês e gramática.

A iniciativa foi fundada em 2016 e é ministrada por alunos de graduação e de pós-graduação da USP ou de outras instituições.

Como alunos podem se inscrever

Os estudantes têm até 1º de fevereiro para se inscreverem pelo formulário on-line. Além do questionário socioeconômico, o candidato também fará uma prova de conhecimentos gerais em 4 de fevereiro no prédio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP).

Durante o processo, é necessário pagar uma taxa simbólica de R$ 5, valor que será revertido ao pagamento de taxas de vestibulares e à manutenção do projeto, informou a organização.

A previsão é a de que os resultados comecem a ser divulgados em 14 de fevereiro pelo link. O edital pode ser visto clicando aqui.

Inscrições para professores

Os universitários que quiserem ser professores do cursinho devem preencher formulário virtual até 12 de fevereiro. O processo seletivo é composto por uma sabatina e por uma aula-teste. A seleção será feita por membros da coordenadoria-geral do projeto.

Os selecionados começarão a ser divulgados em 13 de março pelo link. O edital completo pode ser visto clicando aqui.

As aulas

Segundo a organização, as aulas acontecerão no período noturno, de segunda a sexta-feira, a partir de 20 de março. As atividades serão realizadas nos anfiteatros da FCFRP, contando com plantão de dúvidas, simulados e projeto de tutoria, conforme editais.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa