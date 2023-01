Cursinho pré-vestibular gratuito de Limeira oferece 350 vagas em 2023; confira detalhes

As inscrições são a partir de 1º de fevereiro, por meio do site da Secretaria de Educação. Cursinho pré-vestibular Colmeia de Limeira

Adilson Silveira/Arquivo Prefeitura de Limeira

O Cursinho Pré-Vestibular Colmeia, de Limeira (SP), abre inscrições para as turmas de 2023 a partir de 1º de fevereiro. O edital foi publicado no Jornal Oficial do município nesta quarta-feira (25), com detalhes sobre a seleção.

Segundo o decreto assinado pelo prefeito Mario Botion (PSD), serão 350 vagas de forma presencial, disponibilizadas pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/Unicamp).

Conforme o documento, as vagas são para os períodos da tarde e noite e são destinadas ao atendimento de jovens e adultos que preencham os requisitos:

Não ser portador de diploma de curso superior, com ensino médio completo ou cursando o 3º ano;

Domiciliado no município de Limeira;

Renda familiar mensal per capita que não exceda o valor de até dois salários mínimos vigentes.

Inscrições

As inscrições serão de 1º a 28 de fevereiro, por meio do portal da Secretaria Municipal de Educação de Limeira. Os interessados devem acessar o site (clique aqui) na data informada e clicar em “Inscrição para Cursinho Pré-Vestibular Colmeia”.

Os candidatos devem preencher os campos da ficha de inscrição e as informações serão analisadas pela equipe técnica do Serviço Social Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Limeira – que pode solicitar mais documentos.

Os candidatos que tiverem a inscrição confirmadas serão classificados conforme a renda familiar para o preenchimento das vagas. Os inscritos terão os nomes divulgados por meio do portal da Secretaria de Educação, até 8 de março.

A data e local para início das aulas também será divulgada no portal. Segundo o decreto, o aluno deve apresentar frequência acima de 75% no curso para não ser desligado.

