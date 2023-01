Cursinhos pré-vestibulares gratuitos têm inscrições abertas na região de Ribeirão Preto; veja lista

Oportunidades estão disponíveis em Ribeirão Preto (SP), Franca (SP) e Jaboticabal (SP). Programas fazem seleção por análise socioeconômica e prova. Veja abaixo como se inscrever em cursinhos pré-vestibulares gratuitos na região de Ribeirão Preto, SP

Divulgação

A preparação para o vestibular é um período que demanda foco, persistência e, mais do que tudo, uma boa rotina de estudos. Para quem busca a sonhada vaga em uma faculdade pública, mas está sem dinheiro, o g1 lista cursinhos gratuitos na região de Ribeirão Preto (SP).

As oportunidades são oferecidas por estudantes da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal (SP) e da Unesp em Franca (SP).

Os programas fazem uma seleção por análise socioeconômica e provas de conhecimentos gerais.

Ribeirão Preto

Cursinho pré-vestibular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFRP), da USP

A iniciativa é destinada a estudantes de baixa renda, e as inscrições devem ser feitas pelo link até 1º fevereiro. Os candidatos terão que responder a um questionário socioeconômico e também farão uma prova de conhecimentos gerais, agendada para 4 de fevereiro no prédio da FCFRP.

Durante o processo, é necessário pagar uma taxa simbólica de R$ 5, valor que será revertido ao pagamento de taxas de vestibulares e à manutenção do projeto, informou a organização. As aulas estão previstas para começar em 20 de março nos anfiteatros da FCFRP.

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, SP

Arquivo/Cedoc

Franca

Cursinho Popular da Unesp em Franca

As inscrições devem ser feitas presencialmente no campus da Unesp, na Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900, nos dias 6 e 7 de fevereiro, das 8h às 20h30. Para se inscrever, o candidato precisa levar um documento original com foto.

De acordo com a organização, o número de vagas é limitado. A divulgação dos aprovados está prevista para 1º de março, enquanto o início das aulas deve acontecer no dia 6 daquele mês.

Campus da Unesp em Franca, SP

Wilker Maia/g1

Jaboticabal

Cursinho Ativo – Unesp

Para se inscrever no projeto, é necessário preencher o formulário virtual até 10 de fevereiro. O documento aborda questões como nível de escolaridade, telefone para contato e renda familiar.

São oferecidas turmas para a tarde e para a noite. De acordo com os organizadores, terão prioridade de matrícula os alunos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, bem como estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública e têm baixa renda.

Campus da Unesp em Jaboticabal, SP

Aurélio Aureliano/EPTV

valipomponi