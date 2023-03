Curso gratuito em Franca, SP, ensina a fazer ovos de páscoa; veja como se inscrever

Aulas começam a partir de segunda-feira (6) em diferentes regiões da cidade. Alunos poderão aprender a fazer ovos e pirulitos de chocolate. Cascas de ovo de páscoa

O curso ‘Faça e Venda’ está com inscrições abertas em Franca (SP) para que os interessados aprendam a produzir ovos de páscoa.

As aulas gratuitas são promovidas por uma parceria entre o Programa ‘Caminho para o Emprego’, da Secretaria de Desenvolvimento, a Fundo Social de Solidariedade (Fussol) e a ChokDoce.

O curso tem duração de três horas. Durante a atividade os alunos aprenderão a confeccionar ovos de páscoa recheados e coloridos e pirulitos decorados.

De acordo com a Prefeitura de Franca, as aulas têm início nesta segunda-feira (6), mas o cronograma segue até 17 de março em diferentes regiões da cidade (confira abaixo a lista).

As inscrições podem ser feitas pelos telefones dos locais indicados ou pelo site.

O pré-requisito para poder se inscrever é ter, no mínimo, 16 anos.

Veja abaixo endereços, horários, data e contato para inscrição:

Casa de Misericórdia

Endereço: Rua General Osório, 2294, Centro

Data: segunda-feira (6)

Horário: das 13h30 às 16h30

Inscrições: (16) 99279-3815

Igreja Assembléia de Deus Santa Cruz

Endereço: Travessa Pedro Schirato, 2301, Santa Cruz

Data: segunda-feira (6)

Horário: das 19h às 22h

Inscrições: (16) 99114-2884

ChokDoce

Endereço: Rua Voluntários da Franca, 1311, Centro

Data: terça-feira (7)

Horário: das 14h às 17h

Inscrições: pelo site

Centro Comunitário do Parque do Horto

Endereço: Rua Dr. Nelson Facioli, 231, Parque do Horto

Data: quinta-feira (9)

Horário: das 19h às 22h

Inscrições: (16) 99362-4144

CRAS Norte

Endereço: Rua Ilton Barbosa da Silva, 745, Leporace

Data: sexta-feira (10)

Horário: das 13h30 às 16h30

Inscrições: (16) 3704-8515

Centro Comunitário Santa Efigênia

Endereço: Rua Sargento Marcos Alfredo Lance, 1955, Santa Efigênia

Data: sexta-feira (10)

Horário: das 19h às 22h

Inscrições: (16) 99213-7748

Cantinho Amor e Caridade

Endereço: Avenida Gabriela Almeida Pirajá, 168, Jardim Aeroporto 2

Data: 13 de março

Horário: das 19h às 22h

Inscrições: (16) 99440-1518

Centro Comunitário City Petrópolis

Endereço: Avenida Santa Terezinha, 830, City Petrópolis

Data: 14 de março

Horário: das 18h30 às 21h30

Inscrições: pelo site

Igreja Assembleia de Deus Jardim Palma

Endereço: Rua Antônio Marcos, 3311, Jardim Palma

Data: 16 de março

Horário: das 14h às 17h

Inscrições: pelo site

Casa Mateus

Endereço: Rua Castro Alves, 606, Miramontes

Data: 17 de março

Horário: das 9h às 12h

Inscrições: pelo site

