Curso pré-Enem oferece 120 vagas gratuitas em Vitória; saiba como se inscrever

As vagas são destinadas a estudantes provenientes de escolas públicas ou pessoas com renda per capita de até dois salários mínimos. Enem

Com o objetivo de facilitar o acesso de jovens e adultos de escolas públicas no ensino superior, o projeto Dandara está com 120 vagas abertas para o curso preparatório gratuito para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira das 18h20 às 22h no Centro Universitário Salesiano, localizado na avenida Vitória, no Forte São João, em Vitória.

De acordo com a coordenadora do projeto Rita de Cácia de Martim Perim, o indíce de aprovação dos alunos é de mais de 40% em instituições de ensino superior públicas e particulares da Grande Vitória.

“O projeto Dandara existe há mais de 20 anos em Vitória e é formado por um grupo de professores de diversas faculdades e escolas particulares ou públicas da Grande Vitória, que atuam voluntariamente”, disse.

Neste ano, o Enem 2023 será aplicado em 5 e 12 de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições devem ser feitas na página do participante entre 8 e 19 de maio. Já os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.

Pré-requisitos

As 120 vagas do curso pré-vestibular gratuito são destinadas exclusivamente a estudantes do 3º do ensino médio provenientes de escolas públicas ou bolsistas em colégios particulares que não estejam matriculados em cursos do ensino superior.

Também podem participar pessoas com renda per capita de dois salários mínimo.

Inscrições

No momento das inscrições, o candidato vai participar de uma pequena entrevista e responder a um Formulário Socioeconômico de Inscrição “Processo Seletivo Pré-Vestibular Dandara 2023”.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Capela do Colégio Salesianos, localizado na Avenida Vitória, 950, Forte São João, na capital. Os horários para se candidatar são:

9h às 12h

13h às 16h

17h às 19h

Os documentos que deverão ser apresentados são:

Foto 3×4 recente;

Cópia do CPF e RG;

Cópia do Histórico Escolar ou Declaração Escolar com notas e frequências que comprovem a conclusão do Ensino Médio e/ou Curso Técnico.

Candidatos que irão cursar o 3º ano do ensino médio em 2023 podem apresentar o boletim escolar do 2º ano comprovando a aprovação;

Alunos bolsistas deverão apresentar Declaração da Instituição de Ensino comprovando o benefício da bolsa;

Comprovantes de Renda Familiar de todas as pessoas que trabalham na família e que residem na mesma casa. (contracheque ou Carteira de Trabalho e extrato bancário para aposentados e pensionistas.

No caso dos trabalhadores autônomos, deve ser apresentada uma Declaração simples de autônomo.

Resultado

De acordo com o edital, à medida que inscrições forem preenchidas, será iniciada a etapa de classificação do candidato.

Nesta fase, de caráter eliminatório, serão desclassificados os candidatos que não apresentarem todos os documentos ou com renda superior ao permitido.

O resultado final do processo seletivo com a relação dos candidatos classificados pode ser obtido pelo telefone (27) 99265-1128 a partir do dia 27 de fevereiro de 2023 e também vai ser divulgado no site do Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador e nas redes soicias do pré-vestibular Dandara.

