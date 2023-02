São 50 vagas no total e as aulas são gratuitas de segunda a sexta-feira das 14h às 17h45. Curso preparatório para vestibular abre 50 vagas para pessoas de baixa renda em Taubaté, SP

O Cursinho Popular Monteiro Lobato, vinculado à Universidade de Taubaté (Unitau), abriu inscrições para um curso preparatório para os vestibulares nesta sexta-feira (10). São 50 vagas no total – elas são destinadas a pessoas de baixa renda.

O cadastro para concorrer a uma das vagas pode ser feito por meio deste link. Os inscritos vão passar por um processo seletivo presencial no dia 19 de março, no departamento do Bom Conselho.

Serão 40 perguntas de perguntas gerais e, se muito candidatos forem aprovados, haverá uma segunda fase em que o critério de seleção será socioeconômico, com análise da renda dos alunos e verificação se eles estudam em escola pública. Não há restrição por idade.

As aulas começam no dia 3 de abril e são ministradas por voluntários especialistas nas áreas que são avaliadas nos principais vestibulares do país, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Cursinho Popular Monteiro Lobato foi idealizado com o intuito de aproximar as realidades do ensino público e privado da cidade com o objetivo de preparar estudantes para as maiores universidades.

