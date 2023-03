Curso sobre manejo do açaí em terra firme tem vagas abertas; veja como se inscrever

Técnicos, produtores, estudantes e profissionais interessados no tema podem se inscrever. Frutos de açaí

Globo Rural

O curso online da Embrapa sobre ‘manejo da cultura do açaí em terra firme’ abriu novas inscrições. Os interessados em participar da 2ª edição do curso podem se inscrever gratuitamente na plataforma e-Campo.

Segundo a Embrapa, técnicos, produtores, estudantes e profissionais interessados no tema podem se inscrever.

Ao todo, serão seis módulos e 36 horas de duração do curso. Durante as aulas, os alunos terão conteúdos interativos e vídeos mostrando as etapas do cultivo.

De acordo com a Embrapa, o conteúdo da capacitação aborda o preparo da área, implantação e manejo do açaizal utilizando a cultivar BRS Pai d’Égua desenvolvida pela Embrapa, nutrição e adubação, irrigação, polinização, controle de insetos-praga, colheita, pós-colheita e processamento do açaí.

Vittorio Ferla