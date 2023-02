Cursos de automaquiagem, barbeiro, comércio internacional e mais; confira vagas do Idep em RO

Pelo menos 20 cursos são oferecidos pelo Idep. Vagas são para cursos remotos e presenciais. Inscrições abertas para curso de automaquiagem

Divulgação

Cursos gratuitos de formação inicial estão com inscrições abertas no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep). As vagas disponíveis são remotas, voltadas para pessoas de todo estado, e presenciais, apenas para moradores de Porto Velho.

As inscrições para os cursos remotos se estendem até a próxima segunda-feira (6) e podem ser realizadas pela internet, por meio de formulário eletrônico. Já o prazo para os candidatos da capital que desejam se inscrever para cursos presenciais vai até terça-feira (7), também por formulário on-line.

Clique aqui para se inscrever nos cursos remotos

Clique aqui para se inscrever nos cursos presenciais

Em ambos casos, a idade mínima é 16 anos e os interessados precisam ter o Ensino Fundamental II completo. Além disso, no ato da inscrição, será necessário anexar os documentos do aluno, sendo eles:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço e;

Comprovante de escolaridade.

Confira os cursos disponíveis

Cursos remotos para todo o estado

Automaquiagem

Atendimento ao público

Gestão da propriedade rural

Comércio internacional

Educação ambiental

Prática de departamento

Empreendedorismo

Auxiliar de escritório

Cursos presenciais para Porto Velho

Prática de departamento

Oratória

Bordado a mão

Marketing digital

Artesanato manual (fuxico)

Barbeiro

Boas práticas de fabricação (merendeiras)

Auxiliar administrativo

Norma Regulamentadora 06 (Equipamento de proteção individual)

Norma Regulamentadora 10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade)

pappa2200