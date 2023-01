Cursos livres na área da cultura: veja como participar no centro-oeste paulista

São centenas de oportunidades para moradores de Bauru, Lençóis Paulista e Itápolis. Atividades culturais envolvem diferentes áreas, como artes plásticas, música, dança e teatro. Em Bauru inscrições podem ser feitas pela internet ou no Centro Cultural, localizado no Teatro Municipal

Bauru, Lençóis Paulista e Itápolis são cidades do centro-oeste do estado de São Paulo que estão com inscrições abertas para vagas gratuitas em cursos livres na área de cultura.

Para os bauruenses há cursos nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro. As inscrições devem ser feitas em formato online, pelo site da divisão de ensino às artes.

Quem não puder se inscrever pela internet, pode ir ao prédio do Centro Cultural, no Teatro Municipal, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 8.

Em alguns cursos, o interessado se inscreve e depois passa por uma seleção, enquanto em outras modalidades a livre adesão já garante a vaga.

É preciso ficar atento na hora de preencher o formulário, pois todas as informações estão disponíveis nele. Em Bauru serão ministrados os cursos:

Marchetaria com lâminas de madeira, para maiores de 16 anos, todas as terças-feiras das 14h às 16h30;

Serigrafia artística, para maiores de 16 anos, todas as quartas-feiras das 14h às 16h30;

Processo criativo – impressão em xilogravura, para maiores de 16 anos, todas as quintas-feiras das 14h às 16h30;

Na área de música, nos dias 30 e 31 de janeiro, cursos de flauta doce, violão e prática de conjunto.

A área de dança abre inscrições para os cursos de ballet, jazz, danças urbanas, dança árabe e dança cigana nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro.

Áreas de teatro e circo abrem inscrições nos dias 6 e 7 de fevereiro.

Lençóis Paulista

Em Lençóis Paulista, a Secretaria de Cultura oferece quase 700 vagas em turmas novas e com espaços remanescentes para cursos gratuitos na área cultura. As inscrições devem ser feitas no site oficial.

Serão oferecidas vagas para os cursos de teatro, iniciação musical, street dance, flamenco iniciantes, trompa, teclado, piano, ritmos, dança de salão, clarinete, pintura, percussão, musicalização infantil, jazz adulto, saxofone, babyclass, bateria, coral infantil, trombone, violoncelo, ballet infantil, flauta transversal, jazz infantil, eufônio, contrabaixo acústico, flauta doce, street adulto, street kids, tuba, viola erudita, violão popular, coral, canto adulto, trompete e violino.

Os horários e dias da semana de cada curso são disponibilizados para consulta no momento da abertura das inscrições. Após o fechamento das inscrições, a pasta vai entrar em contato com os interessados para a efetivação da matrícula, que depende da entrega pessoal de dois gibis para consumação.

Itápolis

A Secretaria de Cultura de Itápolis está oferecendo cursos de ballet, axé, ritmix e dança do ventre para crianças e jovens. As inscrições são online, pelo site da prefeitura.

