Curta-metragem infantil de Araraquara é exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes

Animação “João no Reino do Papelão” foi selecionado para a “Mostrinha de Cinema”, que ocorre neste sábado (27), em um dos principais festivais do Brasil. Curta-metragem de Araraquara, João no Reino do Papelão, é exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes

Reprodução

O curta-metragem “João no Reino do Papelão”, feito por profissionais de Araraquara (SP), será exibido, neste sábado (28), na 26º Mostra de Cinema de Tiradentes, uma das mais importantes do país.

A animação infantil de 16 minutos conta a história de João, um garoto que gosta de coisas simples e se diverte conhecendo poesia e fazendo amizades em um mundo imaginário, de onde se torna rei.

Reprodução

O personagem principal é dublado por Angélica Santos, mesmo dubladora do Cebolinha, da Turma da Mônica.

A exibição em Tiradentes será na “Mostrinha de Cinema”, que ocorre no Cine-Tenda, a partir das 10h30. A animação também já foi exibida no Festival Campos do Jordão 2022; Festival Internacional de Cinema Infantil 2022, na Mostra Infantil de Florianópolis 2022 e Mostra Sesc SP. Também está disponível gratuitamente no Youtube, onde contabiliza mais de 60 mil visualizações.

Música, poesia e trava-línguas

Reprodução

A ideia do filme João no Reino de Papelão começou em 2019, a partir de uma música infantil homônima do grupo Dois Palitos. “Quando eu fiz a música eu já pensei numa história e comecei a escrever o roteiro”, contou Rodrigo Vulcano, roteirista, produtor e um dos dubladores do filme.

O curta é uma fonte de estímulos ao público infantil, com música, poesia, adivinhas e trava-línguas. Também traz muitas referências à infância do autor e a Araraquara.

“Esse menino é como um Manoel de Barros mirim, que gosta de coisas simples. Ele encontra alguns amigos, vai a um sebo, que existe em Araraquara, a um coreto que também existe em Araraquara. Ele traz essa memória da cidade, lugares por onde eu passei, onde eu fui criado”, contou Vulcano.

Rodrigo Vulcano é roteirista e produtor do curta de animação infantil João no Reino de Papelão

Arquivo pessoal

Equipe araraquarense

O filme foi produzido com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC). Com exceção de dois dubladores, toda a equipe do curta é de Araraquara.

Agora, a equipe quer transformar o filme em uma série com inspiração em escritores. Alguns personagens já foram criados, como um cachorro baseado em Paulo Leminski e uma menina ligada a Clarice Linspector.

Vittorio Ferla