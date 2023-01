Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Curto-circuito em disjuntor causa incêndio em supermercado de Caraguatatuba, SP

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um supermercado pegou fogo no fim da noite deste domingo (29) na avenida Alice Arouca, no bairro Golfinho, em Caraguatatuba (SP). Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, as chamas começaram com um curto-circuito em uma caixa de disjuntor do estabelecimento. Com isso, as equipes iniciaram o combate ao fogo com ventilação.

Com o incêndio controlado, o local foi deixado aos cuidados da proprietária do mercado.

