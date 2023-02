Curto-circuito provoca incêndio em bar e local é esvaziado no litoral de SP

Caso aconteceu em Santos (SP), e ninguém se feriu. Responsáveis pelo estabelecimento afirmam que curto-circuito foi gerado após ‘apagão’ no quarteirão. Bombeiros estiveram no bar em Santos após curto-circuito causar um princípio de incêndio

g1 Santos

Um curto-circuito no quadro de energia de um bar em Santos, no litoral de São Paulo, provocou um foco de incêndio no comércio durante a noite do último sábado (25). Conforme apurado pelo g1, o estabelecimento foi esvaziado e ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros e a distribuidora de energia CPFL Piratininga atenderam a ocorrência no local.

O incidente aconteceu no bar entre a Rua Almirante Tamandaré e a Avenida Afonso Pena, no bairro Estuário, por volta das 22h30. Em nota, os responsáveis pelo comércio apontaram que o problema foi causado após um “apagão” no quarteirão. Por conta disso, o quadro de energia teria apresentado excesso de carga, resultando no curto-circuito e no foco de incêndio.

“Em instantes conseguimos evacuar a casa com todos em segurança, tanto clientes quanto a equipe. Obrigado pela preocupação de todos e pelas mensagens positivas. Estamos todos bem, graças a Deus”, alegaram os responsáveis pelo estabelecimento.

Curto-circuito causa foco de incêndio em bar em Santos e local é imediatamente esvaziado

g1 Santos

Ao g1, a CPFL informou que foi acionada por conta de um “defeito interno de um cliente [o comércio], que avariou [danificou] o quadro e o medidor de energia, causando o curto-circuito”. Sobre o apagão, a companhia afirmou que “não há registro de interrupção de energia no local”.

A reportagem também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros em busca de mais informações sobre o caso, mas não recebeu um retorno até a última atualização desta matéria.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla